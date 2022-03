"Natur Erleben an Lech und Wertach 2022" jetzt erhältlich

Erhältlich ist das Programmheft in der Geschäftsstelle des LPV in der Feyerabendstraße 2 in Schwabmünchen, in den Rathäusern der Landkreisgemeinden an Lech, Wertach, Schmutter und Singold oder in digitaler Form auf der Homepage des LPV unter „Aktuelles & Infos“. Dort wird auch über die aktuell gültigen Hygienevorschriften bei den Veranstaltungen informiert.Wer das Wertachgebiet im Augsburger Land auf eigene Faust erkunden möchte, kann den Rad- und Wanderführer „Naturschätze im Wertachtal“ gegen eine Schutzgebühr von 5 € beim LPV bestellen.Weitere Informationen über den Landschaftspflegeverband und seine Projekte, sowie Kontaktmöglichkeiten finden Sie auf der Homepage www.lpv-landkreis-augsburg.de!