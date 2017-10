Spuktakuläres Jugendbuch

Die Halloween Anthologie des Kelebek Verlages spiegelt dies in ihren Geschichten wider. „Jetzt schlägt's 13“ - im wahrsten Sinne des Wortes. Dreizehn Autoren toben sich literarisch auf knapp 160 Seiten sehr facettenreich zum Thema Halloween aus. Gekonnt ergänzt werden die Geschichten mit ebenso unterschiedlichen Zeichnungen von vier Illustratoren.Ob gruselig, mystisch, spannend oder witzig, nichts wird ausgelassen. Dieses gelungene Jugendbuch des Kelebek Verlages verspricht Lesevergnügen pur. Es kann online oder im Buchhandel bestellt werden.Lesermeinung zum Buch: „Dieses Buch ist ein schöner Geschenke-Tipp ...“Wer jetzt Lust auf das Buch bekommen hat und in Bad Oldesloe wohnt, hier noch ein Tipp:Am 31.Oktober, um 15 Uhr, bei BOart in Bad Oldesloe könnt ihr die Geschichten hören.