"Kunst & Handwerk" im Pfarrzentrum Schrobenhausen

Schrobenhausen : Pfarrzentrum im Tal 9 |

Mit ca. 20 künstlerisch begabten Ausstellern freuen sich die Organisatorinnen auf die Eröffnung von Kunst & Handwerk.



Tradition ist der soziale Bereich im Rahmen dieser Veranstaltung: Die Regens-Wagner Stiftung aus Hohenwart gibt Einblicke in ihre Arbeit mit behinderten Kindern u. Jugendlichen und bietet Arbeiten, die aus deren Händen entstanden sind, zum Verkauf an. Facettenreiche Angebote und viel künstlerische Gestaltung aus den unterschiedlichsten Materialien und Techniken bietet Kunst & Handwerk. Holz, ein Kunstwerk der Natur, lässt sich so vielseitig verarbeiten, wie sonst kein Material, ob figürliche Darstellung oder kunstvolle, sehr anprechende Objekte, gedrechselte Sammelstücke oder Gebrauchsgegenstände, feinste und filigrane Laubsägearbeiten.



Sakrale Arbeiten, die die Traditionen und Brauchtum aufrecht erhalten: Wachsstöcke reich verziert, Eingricht'l, Reisealtärchen, Klosterarbeiten mit 18 Karat vergoldeten Metallklöppelspitzen und Borten sowie schmeichelnde Schmuckstücke.



Des Weiteren sind zu bestaunen: besondere Textilien, Tiffanytechniken, außergewöhnliche Messer, Keramik für Küche und Speisen, der "Eine Welt Laden", florale Gebinde und Gestecke, Taschen und Beutel aus Wegwerfverpackung, romantische Blüten-Windlichter, natürliche Krippen, Werbung und Fotografien als Hilfe für besondere Anlässe.



Pfarrzentrum im Tal 9, Schrobenhausen

28. Okt. von 13:00 Uhr - 18:00 Uhr

29. Okt. von 09:30 Uhr - 17:00 Uhr

Eintritt 2.- Euro Kinder frei



Infos: Ute Natzer Tel. 08252-1811