Wolfgang Kraemer, Musiker aus Leidenschaft

Am Sonntag, den 10.10. 2021 wird Wolfgang Kraemer, im Rahmen des Gottesdienstes, für sein Wirken 25 Jahre Kirchenmusik und 10 Jahre Kirchenmusiker in Aichach-Altomünster geehrt. Zu diesem Anlass wird der Chor, unter Leitung von Wolfgang Kraemer aktiv und wird einige Stücke singen, zudem wird Werner Egle auf der Oboe spielen. Stücke von Meisterkomponisten wie u.a. Georg Friedrich Händel (Auszug der Königin von Saaba), J.S.Bach (Arioso) oder Loeillet werden zu hören sein.

Wolfgang Kraemer ist das einzige Kind des hauptamtlichen, katholischen Kirchenmusikers Josef Kraemer in Aichach und dessen Ehefrau Mathilde, eine wunderbare Opernsängerin. Bereits im Alter von 6 Jahren erhielt der junge Wolfgang Klavierunterricht durch seinen Vater. Auch wenn der Unterricht streng war hatte er viel Gefallen und Liebe zur Musik entdeckt. Das Piano zieht sich durch sein gesamtes Leben wie ein roter Faden, er startete, auch durch sehr harte Arbeit, eine steile Musikerkarriere.1992 erlangte er den Abschluss als staatlich geprüfter Musiklehrer und 1993 sein Diplom der Musikhochschule München. Studien in Klavier, Liedbegleitung oder Kammermusik untermalten sein Wirken weiterhin. Der Pianist agierte als Dozent und Korrepetitor beim Internationalen Arbeitskreis für Musik in Sachsen-Anhalt, absolvierte Meisterkurse u.a. bei Prof. Erika Haase.Als Jugendlicher arbeitete er immer wieder als Aushilfsorganist und war von 1990 bis 1992 in der Filialkirche Walchshofen angestellt. 1995 besetzte Wolfgang Kraemer die Stelle des Chorleiters in Paul-Gerhard-Kirche in Augsburg-Hochfeld. Ab 1996 wurde er auch Organist dieser Gemeinde mit der Gemeinde St. Stephanus in Augsburg-Univiertel. Hier gründete er den Chor "Univocalis", der noch heute Bestand hat. Er war in den 90ern auch im Bereich Gospel unterwegs.Von 1997 bis 2017 fungierte er als Lehrer in Gersthofen an der Sing- und Musikschule. und bis 2013 im Fach Korrepetition und Klavier an der Musikschule Wertingen. Seit 2015 ist der Vollblutmusiker Leiter der Musikschule in Karlsfeld.2003 begann für ihn eine Tätigkeit als evangelischer Kirchenmusiker, was für ihn eine Bereicherung war. 2005 bis 2007 war er gleichzeitig Organist in Göggingen (Hessingkirche, Inningen, Leitershofen). 2007 bis 2011 füllte er den Posten des Organisten in Lechhausen St. Markus aus. Er konvertierte und ist bis heute ein anerkannter, geschätzter und wunderbarer Kirchenmusiker in der Pfarrei Aichach-Altomünster. Heute weiß er, der Schritt war für ihn folgerichtig!Seit Oktober 2011 ist er Organist und Chorleiter in Aichach-Altomünster.Seine Konzerttätigkeiten reichen von Deutschland, Spanien bis Russland. Mit dem Tölzer Knabenchor reiste er als Klavierbegleitung nach China, spielte in Peking, Guangzhou, Shanghai. Kraemer arbeitete bei Rundfunkaufnahmen mit.Der Pianist unterrichtet und fördert bis heute junge Talente. 2020 gewinnt seine Schülerin Zoe Yuxuan Zhan am Klavier den ersten Preis in der Altersgruppe 1b bei „Jugend musiziert“ in München. Schon während seiner Zeit in Wertingen konnte er Schüler*innen zum Wettbewerb schicken, die dann 2. Plätze erreichten.Bis dato ist er ein gefragter und sehr talentierter Pianist und Organist. Seine Finger können sehr temperamentvoll sowie auch leise die Tasten des Klaviers oder der Orgel zum Klingen bringen. Er bringt immer wieder aufs Neue einen Koffer voller Erfahrungen mit, setzt Ideen um, ist eins mit der Musik und kreativ tätig. Er gestaltet regelmäßig und voller Emotion Gottesdienste, setzt dabei besondere Akzente. In Aichach sowie auch in Altomünster, den Hauptorten seines Schaffens, spielt er eine zentrale Rolle im Musikleben. Seine Art die Musik widerzuspiegeln beeinflusst das Empfinden der Zuhörer. Er schafft es tatsächlich, im Kirchenraum sowie auch im Konzertsaal eine musikalische Explosion zu erzeugen.