Jugend fotografiert: Laufsteg frei – wir modeln

Im SanDepot, noch während der laufenden Mitgliederausstellung, posierte die 17-jährige Catharina in den Lichtkegeln vor den ständig klickenden Kameras. Sie inspirierte die jungen Fotografinnen so sehr, dass die sich selbst gegenseitig oder mit dem Model fotografierten oder fotografieren ließen. Überhaupt schwärmte das Model, wie gut sie aufgenommen wurde. Auch die Location mit so viel Platz, inmitten all der Kunstwerke abgelichtet zu werden, war für die 17-jährige eine Herausforderung, wie sie sagt. Auch war es für sie kein Problem für den Fotoclub buchstäblich „ins Wasser zu gehen“. Gemeint ist hier die Paar, die sich gleich neben dem SanDepot schlängelt. Hier sind auch einige tolle Wasserbilder entstanden, die den Spaß der Gruppe widerspiegelt. Sie sei sehr gerne für diesen Event nach Aichach gekommen, so die 17-Jährige, die derzeit noch ein Internat in Heidelberg besucht.

Schwerpunkt war ein Gesicht oder eine Person abzulichten, Menschen in Bewegung scharf zu fotografieren und Menschen gut in den Fokus zu setzen. Am zweiten Tag wurden Fotografien bearbeitet. Die Jugendlichen zeigten insgesamt reges Interesse am Thema. Zwar anfangs etwas schüchtern liefen die Mädchen bald zu Hochform auf.Zum dritten Mal in Folge organisiert der Fotoclub eine anschließende Ausstellung, in der die Teilnehmerinnen ihre ausgesuchten Fotografien präsentieren können. In diesem Jahr findet diese Schau in der Sparkassen-Galerie in der Donauwörtherstraße statt. Jede Teilnehmerin zeigt mit fünf selbst ausgesuchten Bilden die eigene Sichtweise und Umsetzung. Alle Mädels haben gute Arbeiten sowohl in Farbe als auch in schwarz-weiß abgeliefert. Die Rahmen für diese Ausstellung hat auch in diesem Jahr wieder der Kunstverein Aichach leihweise zur Verfügung gestellt. Herzlichen Dank hierfür!Aufgrund der roten Coronaampel sowie der ständig steigenden Inzidenzzahlen wurde die Ausstellungseröffnung vorsichtshalber, zur Sicherheit der Jugendlichen, kurzfristig abgesagt. Die Ausstellerinnen können jederzeit mit Familie und Freunden die Ausstellung zu den gängigen Öffnungszeiten anschauen. Ein Weg in die Galerie lohnt sich, die Mädels haben sich so viel Mühe gegeben so wunderbare Fotografien ausstellen zu können.