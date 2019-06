Einfordernde Dynamik und punktgenauer Einsatz

Mit dem, BWV 541, 1 vonergriff die Orgel das Wort und eröffnete das Kirchenkonzert in der Pfarrkirche in Klingen. Gewohnt professionell spieltedie Königin der Instrumente. Mit diesem Werk triumphierte Bach, stammte es wohl noch aus seiner Weimarer Zeit. Ein fabelhafter virtuos einstimmiger Einstieg der auch ein kleines Stückchen seiner Orgel-Toccata widerspiegelt. Das Stück verfehlt absolut nicht seine Wirkung und mit Kammerl an der Orgel erst recht nicht.Ihr Gesang ist akzentuiert, fein, klar und auf den Punkt gebracht. Mit diesen musikalischen Tugenden gelang es den Sängerinnen und Sängern sowie dem Orchester unter der Leitung vonzahlreiche Musikliebhaber in die Pfarrkirche nach Klingen zu holen um einem feinfühlig ausgewählten Programm eine Stunde geistige Musik in die Herzen zu legen. Im Mai 2017 wurde diezu einer ca 45-köpfigen Singgemeinschaft.„Wachet auf ruft uns die Stimme“, an dieses Thema wurde der Konzertabend angelehnt.schrieb das Stückfür Chor und Orgelbegleitung. „Seht der Hohepriester, der in seinen Tagen Gott gefiel. Er wurde für rechtschaffen befunden“, sang der Chor mit voluminösen Stimmen sehr überzeugend von der Empore. Begleitet wurden die Sänger und Sängerinnen von Alois Kammerl an der Orgel.Vonwar dasfür Orgel zu hören. Virtuos zelebrierte Kammerl diese Musik. Rheinberger zählte zu den produktivsten, deutschsprachigen Orgelkomponisten im 19. Jahrhundert. Der Liechtensteiner wirkte in den bedeutendsten Kirchen in München. Als Hofkapellmeister des bayerischen Königs Ludwigs II. nahm er eine zentrale Position innerhalb der katholischen Kirchenmusik ein. In der Theorie und der Praxis war er mit der Orgel bestens vertraut. Er war auch Orgelgutachter und Orgelplaner. Man erzählt dass Rheinberger sogar in Mauerbach aktiv geworden sei weil er 1893 mit der Aufgabe betraut wurde die neue aufgestellte Orgel in der Pfarrkirche zu begutachten.Ebenfalls von Rheinberger:für Chor und Orgelbegleitung. Hier ergänzen sich Chor und Orgel wunderbar. Eindrucksvoll, teilweise gefüllt mit Ehrfurcht war dieses Stück in einer unverwechselbaren Klangsprache zu hören. Das Gotteshaus ist wohl prädestiniert für Geistliche Musik.Mit Johann Sebastian Bach’s, BWV 244 aus dergibt die Sopranistinim Altarraum ein wunderbareszum Besten. In barocker Manier trägt sie diesen Bach vor. Kammerl begleitet sie exzellent am Klavier.Im Zentrum des Konzertes steht dieim Eingangschor. Zwar ist es ein eher adventliches Thema jedoch auch zu Pfingsten sehr passend, so. Sozusagen als Aufbruch der Apostel um Jesus Christus zu verkünden. Wir hören von Wächtern, von hohen Zinnen, von den Jungfrauen die den Ruf hören. Chor und Orchester, Bass- und Sopransolo interpretieren Bach vorzüglich und ein bewegendes Klangbild entsteht. Die Solisten agieren erstklassig. Sandra Tucker-Halbfett zeigte eine dynamische Wendigkeit bei der Arie, emotional bewegend. Auch Wolfgang Wirsching präsentierte sich als Bass beim Rezitativ sowie seine wunderbare und auch sehr deutliche Erzählkraft im Basssolo. Selbst die untergehende Sonne lachte in den Altarraum und erfreute sich wohl auch an dieser Kantate.Imbeginnen die Männer mit weichen Stimmen. Nachdem auch die Frauen ihre Stimmen gekonnt einsetzen ist es eine wunderbare Bereicherung. Man hat als Zuhörer das Gefühl, die Musik wird in dieser Kirche von der Akustik getragen.Imwird das gläubige Volk eingestimmt auf dieses freudige In dulci jubilo, das Gott kommt und sein Volk erlöst. Der Gesamtchor nimmt hier eine zentrale Rolle ein.“ von dem Komponisten, hier geht der Chor noch einmal voll auf. In gesanglicher Gradlinigkeit, genauen Einsätzen und Freude an der Musik verzaubern sie die Zuhörer die sich mit viel Applaus bedanken. Der Hausherr der Pfarrkirche bedankte abschließend und war überzeugt dass es wohl gut sei dass man eine Dankesrede nicht schon vorweg schreibt. Er bedankte sich für die einfordernde Dynamik, für den genauen Einsatz und die tolle Einstudierung.