Ein Lichtblick in dieser Zeit - Fotoclub gründet Jugendgruppe

Die Idee, eine Jugendgruppe zu gründen, entstammt eigentlich aus den Schnupperkursen, die der Fotoclub Aichach jedes Jahr im Rahmen des Ferienprogramms der Stadt Aichach als 2-Tages-Kurs anbietet. Einige Kinder kamen jedes Jahr wieder und die Resonanz dieser schnell ausgebuchten Kurse war immer sehr gut, das Interesse der Jugendlichen wurde geweckt. Dennoch waren die Mitarbeiter des Ferienprogrammes nicht so ganz zufrieden. In ihren Augen war es so nicht erstrebenswert weil ja nach 2 Tagen alles vorbei war. So hat man mittlerweile 3 Ausstellungen für die „Schnupperkinder“ organisiert, die zweimal in der Sparkassen-Galerie in Aichach und einmal im Köglturm Aichach stattgefunden haben, um noch einiges mehr mit den Kindern zu erarbeiten. Auch hier war der Tenor sehr gut, die Kinder waren mit viel Eifer und Kreativität bei der Sache Fotografie.Die Idee war geboren – und am 01. März 2022 war es dann soweit.Neumüller erörterte wie sie sich die Vereinstätigkeit einer Jugendgruppe vorstellt und was für sie wichtig ist:1. Gemeinsames Fotografieren, sehen lernen der Motive mit richtiger Umsetzung2. Treffen im Vereinsheim BC A-Heim wird dem Stundenplan entsprechend abgestimmt.3. Erlernen Einstellungen einer Kamera, Bildgestaltung4. Positive Darstellung der Arbeit innerhalb der Jugendgruppe und Ausstellungen5. Gemeinschaftliches Erarbeiten von Fotografien mit Bearbeiten der Bilder, da man im Team viel bewegen kann.6. Fotoausflüge7. Teamfähigkeit und Gesellschaft innerhalb der GruppeAuch die Jugendlichen stellten ihre Erwartungen vor. Für sie wäre der richtige Umgang mit der Kamera, die Natur, Städtefotografie, Hintergründe verändern, Bildbearbeitung insgesamt oder Videos erstellen interessant.Herbert Hanika erstellte ein Konzept für diese neu gegründete Jugendgruppe.Zunächst erinnert er an die Datenschutzverordnung, die seit 2018 in Kraft getreten ist.Er sagte, dass es den Kindern frei gestellt sei mit Handy oder Kamera zu fotografieren.Das vertraute Medium ist zunächst für den Einstieg das richtige Mittel zur Wahl.Seine Beobachtung bei Handyfotos von Jugendlichen ist dahingehend, dass sie kreativ sind, man sich aber keine Gedanken um Ausschnitt, Linienführung, Horizont etc. macht, was dann oft unbeholfen aussieht.Zum Start würde Hanika deshalb vorschlagen mit der Bildgestaltung anzufangen. Ganz wichtig wäre aber auch die Grundlagen der Bedienung von Kameras zu erlernen.Weiterhin fremde Bilder bewerten, bei welchem Empfinden und warum.Mit einem von den Jugendlichen gewählten Thema sollte es auf die Motiv-Pirsch gehen. Gedanken zur Bildgestaltung sollten einfließen um dann das Gelernte anwenden.Als zweite Einheit gibt es die Möglichkeiten der "richtigen" Fotografie mit Blende, Zeit, Brennweite und Objektive.Die Jugendgruppe trifft sich wieder am Samstag, 12. März 2022 um 16:00 Uhr im Vereinsheim BCA-Heim, Schrobenhausenerstraße 21 in Aichach.