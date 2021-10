Der liebe Gott hat ihm die Musikalität geschenkt

Die Ehrung des Kirchenmusikers Wolfgang Kraemer wurde musikalisch umrahmt



Jean Baptiste Loeillet, Komponist und Flötist des Barock, entstammte einer bekannten Musikerfamilie. Zum Einzug des Gottesdienstes am 19. Sonntag nach Trinitatis erklang seine Musik für Oboe und Orgel. Werner Egle führte hier mit der Oboe die Hauptstimme. Ein neunfaches Kyrie sang der 13-Kopf starke Chor voller Inbrunst und a capella, die Einsätze kamen gut und prägnant. Sehr leidenschaftlich und staccato begann das „Gloria aus Peru“ für Chor und Klavier. Beschwingt und begeistert, ja schon fast feurig gelang es dem Chor dieses „Ehre sei Gott“ im Kirchenraum ertönen zu lassen.Aus der Feder von Gustav Adolf Merkel, deutscher Organist, Komponist und Musikpädagoge, stammt das Stück „Wie lieblich sind deine Wohnungen“ – Meine Seele verlanget und sehnet sich nach den Vorhöfen des Herrn. Ohne instrumentale Begleitung, emotional, ertönt dieses Singen a capella im Hause des Herrn. Der gemischte Chor setzt diese spannende Gedanken wunderbar in Musik um. Die Gemeinde brachte sich ebenfalls musikalisch in diesen Jubelgottesdienst ein.Dekanatskantorin Elisabeth Kaiser freute sich dass sie ihrem Musikkollegen Wolfgang Kraemer nicht nur zum 10-jährigen, auch zum 25-jährigen Jubiläum gratulieren und jeweils eine Urkunde überreichen durfte. Weiterhin sah sie es als große Ehre, im Namen des Dekanats Augsburg, dem Jubilar großen Dank auszusprechen. Schon über Jahre hinweg, ist Kraemer bekannt dafür, dass er mit Liebe und Ehrgeiz, mit Vorwärtsbringen im Amt ist. Er macht bis weit über die Grenzen hinaus Musik, bringt sich ein. Kaiser lobte den Musiker und sein Engagement. Die ganzen Chöre, ob der Projektchor, Kinderchor, Barfüßerchor – Wolfgang Kraemer ist immer mit Begeisterung dabei. Kaiser empfindet die Zusammenarbeit mit Kraemer so schön, angenehm und möchte das nicht mehr missen. Sie überbrachte auch die Glückwünsche von Stadtdekan Michael Thoma und all denen die die Arbeit des Wolfgang Kraemer sehr schätzen. Musik miteinander gestalten, darin ist er ein großer Vorreiter, so Kaiser. Die Dekanatskantorin übergab dem Jubilar die erste Urkunde für 10 Jahre Singen im Kirchenchor. Es folgte die zweite Urkunde für 25 Jahre treuen Dienst in der Leitung verschiedener Aufgabenbereiche. Sie überbrachte vom Präsidenten des Verbandes evangelischer Chöre in Bayern Kirchenmusikdirektor Volker Gloßner Glückwünsche und verlas den Brief. Er bedankte sich darin und wertschätzte die Arbeit des Musikers für die unzähligen Stunden, Gedanken und Ideen die er eingebracht hat und dafür dass er auch mit seiner ganzen Persönlichkeit den Chören den Stellenwert verschaffte, welche diese Chöre heute einnehmen. Elisabeth Kaiser überreichte dem Jubilar für all seine Verdienste eine Ehrennadel auf dem Höhepunkt seines musikalischen Lebens. Damit nicht genug, ihm wurde vom Dekanat auch noch ein Geschenk überreicht. Auch der Chor ehrte seinen Chorleiter mit einem Geschenk und bedankte sich für all die Mühen die er für die Chormitglieder auf sich nimmt.Mit dem Arioso von Johann Sebastian Bach für Oboe und Orgel „bedankte“ sich der Musiker und spielte sehr ruhig, getragen und gefühlsbestimmt die Königin der Instrumente - Nicht die lauten schnellen Töne sondern das zauberische Glühen, verbunden mit dem Spiel der Oboe das Werner Egle sehr emotional umsetzte. Gleich darauf folgte ein modernes Jubilate Deo, der Chor sang sehr temperamentvoll, sehr lebhaft und endet ziemlich ruhig. Mit Georg Friedrich Händels Auszug der Königin von Saaba spielten die beiden Vollblutmusiker noch einmal richtig auf, ein wahrlicher, kraftvoller Hörgenuss! Die Gottesdienstbesucher bedankten sich mit viel Applaus.