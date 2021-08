Nürnbergerin modelt in Aichach

Catharina – eine Newcomerin in der Modelbranche wurde vom Fotoclub Aichach, im Rahmen des Ferienprogramms Aichach, engagiert. Sie stellte sich einen Tag den Fotografen*innen im SanDepot zur Verfügung.

Thema war unter anderem: Wie lichte ich ein Gesicht ab, wie fotografiere ich jemanden in Bewegung, wie gehe ich mit Licht um. Für die meisten der 12- bis 17-jährigen war es eine Herausforderung. Bei noch laufender Mitgliederausstellung des Kunstverein Aichach im SanDepot posierte Catharina „was das Zeug hält“. Sie lief zur Höchstform auf! Die Mädchen des Kurses ließen sich mit ihr fotografieren, oder alleine in den von ihr vorgestellten Posen.Es war ein heißer Sommertag, so entschied man sich noch in die Paar zu steigen. Die Abkühlung tat vielen gut und es gab Spaß ohne Grenzen mit Wasser spritzen und natürlich viel fotografieren.Am 2. Tag des Ferienkurses gab es im großen Sitzungssaal des Verwaltungsgebäudes am Tandlmarkt noch Einführung in die Bildbearbeitung. Was die Teilnehmer aus ihren Bildern gemacht haben wird man demnächst bei einer Ausstellung in der Sparkassen-Galerie in der Donauwörther Straße sehen können.Fotos: Claudia Neumüller