Mir bleibt nur die Trittleiter. Sie ist zu kurz für die Höhe. Auch ausgefahren bringt sie keinen Nutzen für mich, weil ich sie an den ausladenden Ästen nicht anlehnen kann. Sie biegen weg und befördern mich mit Kirscheimer aus fünf bis sechs Metern Höhe in Nachbars Garten.Sonst noch: Die Walnüsse gedeihen prächtig, die Johannisbeeren und Stachelbeeren kommen morgen in die Schale.Die Rosen zeigen sich in diesem Jahr etwas früher.