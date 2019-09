Wo gibt es 2020 verkaufsoffene Sonntage im Saarland?

An einem Sonntag Einkaufen zu gehen ist meistens nur ein Traum - schließlich ist am Sonntag Ruhetag im Saarland. Aber es gibt auch eine Lösung im Jahr 2020: verkaufsoffene

Sonntage

VERKAUFSOFFENE SONNTAGE IM SAARLAND 2020

Wer würde nicht gerne flexibler sein beim Thema Shoppen? Den Wochenendeinkauf erledigen oder einfach nur durch die Stadt bummeln, ist normalerweise an einem Sonntag nicht möglich. Hier gibt es die Ausnahmen: Wo und wann findet ein verkaufsoffener Sonntag statt? Die schnelle Übersicht, die immer auf dem Laufenden gehalten wird, gibt es hier.05.01.2020 in Saarbrücken05.04.2020 in SaarbrückenBisher sind keine weiteren Termine bekannt. Die Übersicht wird jedoch regelmäßig aktualisiert. Schauen Sie gerne wieder vorbei.