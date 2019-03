Wo gibt es 2019 verkaufsoffene Sonntage im Saarland?

VERKAUFSOFFENE SONNTAGE IN SAARLAND 2019

Verkaufsoffene Sonntage im März 2019:



Verkaufsoffene Sonntage im April 2019:

Verkaufsoffene Sonntage im Mai 2019:

Verkaufsoffene Sonntage im Juni 2019:

Verkaufsoffene Sonntage im September 2019:

Verkaufsoffene Sonntage im Oktober 2019:

Verkaufsoffene Sonntage im November 2019:

Verkaufsoffene Sonntage im Dezember 2019:

-17.03.2019 in St. Ingbert-31.03.2019 in Püttlingen-31.03.2019 in Dillingen-31.03.2019 in Wadgassen-07.04.2019 in Völklingen-07.04.2019 in Homburg-07.04.2019 in Sankt Wendel-07.04.2019 in Saarlouis-14.04.2019 in Saarbrücken-14.04.2019 in Neunkirchen-14.04.2019 in Merzig-28.04.2019 in Blieskastel-05.05.2019 in St. Ingbert-05.05.2019 in Neunkirchen-05.05.2019 in Saarlouis-05.05.2019 in Dillingen-02.06.2019 in Ottweiler-16.06.2019 in Blieskastel-16.06.2019 in St.Wendel-16.06.2019 in Merzig-30.06.2019 in Wadgassen-01.09.2019 in Blieskastel-01.09.2019 in Ottweiler-15.09.2019 in Dillingen-29.09.2019 in Blieskastel-06.10.2019 in Saarbrücken-06.10.2019 in St. Ingbert-06.10.2019 in Saarlouis-06.10.2019 in Wadgassen-13.10.2019 in Homburg-20.10.2019 in St.Wendel-27.10.2019 in Neunkirchen-27.10.2019 in Wadgassen-03.11.2019 in Saarbrücken-03.11.2019 in St. Ingbert-10.11.2019 in Püttlingen-10.11.2019 in Dillingen-01.12.2019 in Homburg-01.12.2019 in Neunkirchen-01.12.2019 in Ottweiler-01.12.2019 in Merzig-01.12.2019 in SaarlouisAlle Angaben ohne Gewähr. Diese Liste wurde zuletzt am 12.03.2019 aktualisiert