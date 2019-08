Gürtelprüfung im Allkampf und Bo-Jitsu

Trotz sommerlicher Temperaturen traten 16 Kinder und Erwachsene bei der Gürtelprüfung in der Sportschule Kinzel und dem SSV Agawang-Dinkelscherben an. Doch nicht nur die Sportler schwitzten, auch Zuschauern, Trainern und den Prüfern Fritz Kinzel und Dr. Bernd Reitz sowie Patrick Wellner wurde schon vom Beobachten warm. Die Weißgurte der Allkampfschule starteten und legten die Prüfung zum ersten Gelbgurt ab. Neben den Grundtechniken zeigten sie den Prüfern auch richtiges Abrollen (Fallschule), die ersten fünf Selbstverteidigungstechniken und dass sie die hohe Kunst des Gürtelbindens beherrschen. Die zweite Gruppe, die aus Gelb- und Orangegurten bestandt, zeigte, dass fleißiges Training zu einem weiten Sprung nach vorne verhilft. Nicht nur Power, sondern gerade auch saubere Technik und v.a. viel Disziplin sind dabei von großer Bedeutung. Schließlich konnte die letzten Gruppen des Tages starten, es mussten die Orange- und Grüngurt sowie die Blaugurte ihr Können unter Beweis stellen. Gerade hier wurde von den Prüfern viel Wert auf Dynamik, Kraft und komplizierte Techniken gelegt. Die Griffe wurden aus der Bewegung heraus und zum Teil auch mit links gezeigt, was gerade auch für die Anfänger und deren Eltern sehr interessant war. Würfe, kombinierte Techniken, Freikampf und Bruchtests standen nun auf der Tagesordnung. Von Jung bis Alt bewiesen an diesem Tag alle, dass sich eine Prüfung auch an einem heißen Tag sehr gut und mit viel Spaß absolvieren lässt.Eine Besonderheit war die Prüfung zweier Erwachsener: Matthias Fels und Dr. Bernd Reitz legten ihre Prüfung zum 3. Kyu im Bo-Jitsu, der Stock-Kampfkunst, ab. Neben dem Langstock („Jan-Bo“) wurden auch das Handling von Kurzstock und Polizeistock („Tonfa“), sowie dem Krummstock geprüft. Sie mussten Fallschule, Kombinationen und natürlich Selbstverteidigungsgriffe mit Stock und Tonfa unter Beweis stellen. Die Prüfer und Trainer freuten sich, dass wieder mehr Sportler der Allkampfschule an dieser Sparte des Kampfsports Gefallen gefunden haben.Die Sportler:Allkampf-Jitsu:10. Grad (1. Gelbgurt)Krehle Jonathan, Schneider Max, Seidl Lena, Seidl Ludwig, Lembert Jenny, Römer Sara, Hartmann Michael9. Grad (2. Gelbgurt)Scharf Constantin8.Grad (1. Orangegurt)Benkula Ben7. Grad (2. Orangegurt)Sillah Abdul Karihm, Vogelhuber Samuel6. Grad ( 2.Grüngurt)Engelmann Jonas3. Grad (Blau- Braungurt)Kaya Güllü, Voigt MaximilianBo-Jitsu:3. Kyu (Blaugurt)Dr. Reitz Bernd und Fels Matthias