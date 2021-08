Remscheid bekommt ein neues Open Air Festival!

Mit dem "Liebe & Musik Open Air Festival" kommt frischer Wind in die bergische Festivalszene! Vom 21. August bis zum 8. September wird der Schützenplatz zur großen Open Air Bühne! Bei der Premiere sind am Start: Milow, Die Söhne Mannheims, Gentleman, Glasperlenspiel, Laith Al Deen, Brings, Kasalla, Gestört aber Geil, Torsten Sträter und viele mehr! Einen Tag vor dem offiziellen Beginn wird es noch ein Spendenkonzert zu Gunsten der Fluthilfe Remscheid geben!

Abwechslungsreiches Programm

Spendenkonzert zugunsten der Fluthilfe Remscheid

Mit Sicherheitskonzept

, das gehört für den Veranstalter einfach zusammen. Daher holt er aus der Liebe zur Musik und zum Bergischen Land ein großes Musikfestival in seine ehemalige Heimatstadt zurück. Ganze 7 Jahre ist es her, dass in Remscheid das unvergesslichestattfand. Viel zu lange findet so mancher Remscheider. Mit demwird dieser besondere Flair eines großen Open Airs nun wieder live erlebt.Der Veranstalter verspricht ein einzigartiges Rundumpaket mit vielen erinnerungswürdigen Erlebnissen, hervorragender Musik und gut gelaunten Festivalbesuchern, so dass alle den Alltag und ihre Sorgen einfach mal vergessen können.Das musikalische Line-Up besteht aus besonderen Künstlern, die die Liebe und Leidenschaft zur Musik verbindet. Für die Freunde desist mitundebenfalls gesorgt und für Familien mit Kindern und/ oder Jugendlichen gibt es noch ein ganz besonderes Highlight: ein! Damit auch die Jüngeren nicht zu kurz kommen, wurde die Berliner Bandengagiert, diese hat sich bundesweit einen Namen mit ihren besonderen Taschenlampenkonzerten gemacht, siehe auch www.rumpelstil.de

21.08. / 16.00 Uhr AVICII Live Tribute, 20.00 Uhr Glasperlenspiel22.08. / 20.00 Uhr Kasalla27.08. / 20.00 Uhr Taschenlampenkonzert mit der Band Rumpelstil31.08. / 20.00 Uhr Torsten Sträter01.09. / 20.00 Uhr Milow, Support Mic Donet03.09. / 20.00 Uhr Gestört aber GeiL04.09. / 20.00 Uhr Söhne Mannheims Acoustic, Support Mic Donet05.09. / 16.00 Uhr Laith Al-Deen, 20.00 Uhr Rebell Comedy06.09. / 20.00 Uhr Brings08.09. / 20.00 Gentleman (bereits ausverkauft)Einen Tag vor dem offiziellen Beginn des Festivals überlässt der Veranstalter demdie Open Air Bühne. Unter dem Mottofindet ein Spendenkonzert mit der Bergischen Bandund dem Berliner Musikerstatt. Die Einnahmen aus dem Ticketverkauf gehen komplett an die, siehe auch Spendenkonzert in Remscheid zugunsten der Fluthilfe Remscheid und Fluthilfe Remscheid Das Sicherheitskonzept sieht Lounges vor, die im Abstand auf 1,5 Metern stehen. Jede Lounge ist auf 2 Personen ausgelegt, es können daher keine Einzeltickets erworben werden. Es gelten die jeweils tagesaktuellen Corona-Regeln!Hinweis:Zum Sicherheitskonzept gehört auch das Gastronomieangebot, Getränke und Snacks sind nur online zu erwerben. Um Wartezeiten zu vermeiden empfiehlt der Veranstalter, diese vorab im jeweiligen Gastro-Shop zu bestellen, dann stehen sie bei Ankunft gekühlt in der gebuchten Lounge.Aber auch während des Events können die Gäste über den Webshop via Smartphone bargeldlos bestellen.Alle Infos zum Festival und die Links zu den jeweiligen Tickets auf www.liebeundmusik.de