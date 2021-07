Spendenkonzert in Remscheid zugunsten der Fluthilfe Remscheid!

Löwenfestival meets Liebe und Musik Open Air - Was als Löwen Festival Konzert im Rahmen des "Liebe & Musik Open Air Festival" geplant war, wird nun am 20. August als Spendenkonzert zu Gunsten der "Fluthilfe Remscheid" stattfinden. Die bergische Band "Soul Food Company", wird an diesem Abend den Schützenplatz in Remscheid grooven!

Auch Remscheid blieb nicht von der Flutkatastrophe verschont, wenn auch längst nicht so schwer getroffen wie die Städte an der Ahr oder Erft, so gibt es doch auch hier etliche Schäden mit unterschiedlichem Umfang. Deshalb wurde dieinitiiert, die direkt die betroffenen Personen unterstützt.Einen Tag vor dem offiziellen Beginn desüberlässt der Veranstalter die dann bereits aufgestellt Bühne der Initiative, so dass die einheimische Banddort ein Benefiz-Konzert geben kann. Dieses soll dann auch gleichzeitig der Ersatz für das jährlich stattfindendesein, dass in diesem Jahr zum 2. Mal in Folge abgesagt werden musste,Die Funk und Soul Band "Soul Food Company" , deren Mottoist, liefert genau die richtige Musik für einen groovigen Abend mit bester Stimmung.Als Vorband ist der Musiker MPNG vorgesehen, der mit seiner “Musik das Publikum schon mal in Stimmung bringen wird.Für diesen Abend gibt es nur Spendentickets zu kaufen, deren Erlös direkt und komplett an dieweitergeleitet wird. Die Tickets kosten 10,00 € pro Person, dieser Betrag kann aber gerne freiwillig erhöht werden!Diegarantiert, dass jeder einzelne Cent, ohne Abzug für organisatorische oder verwaltungstechnische Kosten, unmittelbar den Geschädigten zugute kommt. Alle Infos auf Fluthilfe Remscheid Einen Tag später, am 21. August startet dann das knapp 3-wöchige! Mit dabei sind der internationale Star, der Sänger, der Reggae-Musiker, die Kölsch-Rock Bandsdas DJ-Duo, das Eletropop Duo, der Soulsänger, das neue Projekt, der Comedian, die Jungs vonund für Familien einvon und mit der Berliner Band! Bei dem gemischten Line-Up ist für jeden was dabei!Alle Infos zumund der Link zu den jeweiligen Tickets auf liebeundmusik.de Zur Info: Bei allen Konzerten gelten die jeweils tagesaktuellen Corona-Regeln!