Vom Fahrradfahrer zum Porschefahrer- Karrieresprung mit der DantseLogik Eine wahre Erfolgsstory von Ole W., 45, Hamburg

Ich kenne das alles:Zum Erfolg gibt es keinen Lift; man muß die Treppe benutzen. Erfolgreiche Menschen wissen das sehr genau und ihnen ist klar, welch Fleiß, Mühe, Kampf und Geduld hinter ihrem Erfolg steht. Erfolglose glauben jedoch stets, dass die Erfolgreichen, ihren Erfolg geschenkt bekommen. „Eben Glück gehabt, sie/ er hat eben das Talent, ihm/ ihr wurde der Erfolg in die Wiege gelegt...Viele Menschen warten jeden Tag auf das große Glück; sie warten auf den großen Moment, an dem der Erfolg von selbst auf sie zurollt. Irgendwann und irgendwo wird es schon besser werden und wenn man lange genug daran glaubt, wird es schon noch was... Glauben sie mir; da können sie lange warten…Genauso erging es mir auch; und doch habe es geschafft; nach ganz oben; mit Dantse Dantse, dem Wissenslehrer (Erfolgscoach) aus Darmstadt.Ich war Hafenarbeiter, hatte 2 kleine Töchter, eine Frau, eine Wohnung. Eigentlich hatte ich alles, was man braucht zum Glücklichsein. Die Wohnungs- und Lebenserhaltungskosten in Hamburg sind sehr hoch; meine Frau arbeitete Halbtags, die Kinder waren in der Kita. Wir fuhren einen in die Jahre gekommenen Kombi, mit dem meine Frau täglich unterwegs war. Ein zweites Auto war nicht drin. Große Sprünge konnten wir mit unseren Gehältern nicht machen. Viel übrig blieb am Ende des Monats nicht.Von absoluter Eintönigkeit war mein Alltag geprägt, obwohl ich doch alles hatte. Jeder Morgen lief gleich ab. Ich schwang mich auf mein Fahrrad und es ging los Richtung Hafen. 7 km waren es von der Haustüre zu meiner Arbeitsstelle. Bei gutem Wetter kein Problem; bei "Schietwetter", was in Hamburg keine Seltenheit ist; unangenehm. Mein Job war schon okay. Ich liebte den Hafen, die Frischluft; meine Tätigkeit- das Be- und Entladen der großen Container Schiffe einer Reederei. Eigentlich wollte ich das nur übergangsweise machen und als Sprungbrett nutzen. Mein Plan war ursprünglich, mich innerhalb der Reederei hochzuarbeiten. Finanzen, Controlling und Crewing, das waren meine Ziele und Träume; seit Jahren. Aber genau daran hielt ich nicht fest; ich fand den Weg und den Absprung nicht. Ich war sprichwörtlich im Hamsterrad gefangen und spulte mein Programm völlig eingefahren ab. Immer der gleiche Ablauf, Alltagstrott und Entwicklungsstillstand der sich auch im Privatleben bemerkbar machte; die Luft war einfach raus; in allen Bereichen – das kann man aushalten und manch einer empfindet das vielleicht als Jammern auf hohem Niveau; aber ich war einfach nicht glücklich; mein Leben langweilte mich.Für das, was dann passierte und für das Glück, das ich haben sollte, bin ich nach wie vor täglich dankbar. Wie jeden Morgen fuhr ich zum Hafen. Ein Plakat am Straßenrand zog meine Aufmerksamkeit, auf dem für ein Live Coaching - Seminar geworben wurde: Wissenslehrer Dantse Dantse Live in Hamburg- So ziehen sie den Erfolg in ihr Leben; so oder so ähnlich stand es da. Ich überlegte nicht lange, schrieb mir die Telefonnummer auf und meldete mich noch am selben Tag an. Alles lief wie automatisch ab; als sollte es so sein.2 Wochen später saß ich dann in diesem menschengefüllten Seminarraum in der Speicherstadt. Um mich herum viele, wie mir schien, motivierte Business- Menschen. So ganz wohl fühlte ich mich nicht. Es sollte meine erste Begegnung mit Dantse Dantse sein. Meine anfängliche Skepsis war nach den ersten Sätzen des Vortrages weg. Ich wußte; dass ich hier richtig war und mir dieser Wissenslehrer helfen kann, meinen lang ersehnten Traum zu erreichen und mein Leben zu verändern. Was und wie diese Persönlichkeit lehrte, war unbeschreiblich. So etwas hatte ich noch nicht erlebt. Er sprach mir aus der Seele und seine wirksamen Ratschläge und praktischen Tipps konnte ich sofort auf mein Leben übertragen. Das Seminar war nur der Anfang meines Lebenswandels und meines Erfolges.Sofort nach dem Seminar buchte ich weitere Lehreinheiten. Ich leistete mir über all die Jahre in regelmäßigen Abständen ein elitäres Coaching des afrikanischen Wissenslehrers und ich wurde belohnt.Seitdem sind 3 Jahre vergangen; ich machte ein Abend-Studium neben meiner Tätigkeit als Hafenarbeiter und durch Dantse Dantses Wertekompetenztraining, durch Gesetzmäßigkeiten, die ich jetzt verstehen darf, durch viel Eigenreflexion und Umprogrammierung meiner Gedanken habe ich mich bis auf die Geschäftsleitungsebene der Reederei hocharbeiten können und führe jetzt meinen Traumberuf als Manager aus. Und nicht nur das; auch mein Familienlieben und meine Gesundheit haben davon profitiert; ich habe 8 kg abgenommen seitdem und treibe wieder regemäßig Sport.Ohne Dantse Dantse hätte ich den Absprung nie geschafft.Ich kann nun sagen: „Zum Erfolg führt dann ein Lift, wenn man sich vorher viele Treppenstufen mit Mühe und Fleiß hinaufgearbeitet hat.“ Nun fahre ich bei gutem Wetter zwar immer noch mit meinem Fahrrad zur Arbeit, aber bei schlechtem hole ich meinen Porsche aus der Garage.“Dantse Dantse, der Mehrfach Bestsellerautor-Autor, Wissenslehrer (Erfolgscoach) und Gründer der DantseLogik kann auch ihre Probleme lösen und Sie an ihr Ziel bringen. Seine DantseLogik Wissenslehre, mit der er mit herausragenden Ergebnissen Menschen in allen Bereichen hilft, umfasst das erfolgreichste Persönlichkeits- und Business Coaching Deutschlands.SEIN NAME IST PROGRAMMIHR ERFOLG IST SEINE MESSLATTEDantse DantseVerleger und Schriftsteller; über 120 Bücher @www.indayi.deBestseller Autor und Denker @dantse-dantse.comGründer und Lehrer; afrikanisch inspiriert @www.dantse-logik.comUnternehmer und Visionär @ www.klicklac.deEmail: mycoacher@yahoo.de Tel.: 06151.4297421 Mobil:0175.9735735