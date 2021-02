Jetzt muß sich was ändern! Endlich leben, was du immer sein wolltest, aber nicht wußtest wie- Mit Dantse Dantse erfindest du dein Leben neu

Du möchtest Altes abschließen und einen Neuanfang wagen, weißt aber nicht genau wie?Vielleicht überlegst du deinen jetzigen Beruf aufzugeben und dich an einem anderen Arbeitsplatz neu zu kreieren?Vielleicht möchtest du dir endlich einen lang ersehnten Traum erfüllen, von dem dich dein altes Leben und Denken immer abgehalten hat. Dir fehlt jedoch die Kraft, das Selbstbewusstsein und der Mut zur Umsetzung?Reset! Neustart! Endlich glücklich und erfolgreich sein, egal was vorher auch passiert ist:Wenn nicht jetzt, wann dann?Ja, gerade jetzt in dieser Krise liegt die Chance auf einen Neubeginn und einen Aufbruch in ein neues Leben.Ein Jahr im Wandel, ein Jahr des Umdenkens und der Veränderung liegt hinter uns. Wir Menschen haben gewaltig gespürt, wie wenig wir unser Leben „im Griff“ haben.Wir werden gelenkt, geschoben, gestoppt und ertappt. Den Menschen bleibt gar nichts anderes übrig, als ihr Leben anders zu strukturieren und Prioritäten zu hinterfragen.Orientierungslos und ohne Halt erlebt man Menschen in dieser Krise. Das Konsumdenken, das Streben nach Macht und Erfolg für das eigene Ego hat plötzlich und Gott sei Dank nur noch wenig Platz.Es ist auf einmal Zeit zum Philosophieren, über den Sinn des Lebens nachzudenken, es entsteht Raum zum Innehalten und die Gelegenheit, um zu begreifen, was wirklich wichtig ist und zählt im Leben. Es wird klar, dass Nichts selbstverständlich ist und Menschen fangen an grundlegend eine Bilanz zu ziehen in ihrem Leben.Man hinterfragt und reflektiert.Was will ich eigentlich? Wer bin ich wirklich? Was erfüllt mein Leben? Wo will ich hin und was will ich erreichen? Welche Träume und Ziele habe ich für mein Leben?Sinnfragen, Zukunftsvisionen, Wünsche und Sehnsüchte begleiten uns mehr denn je.Es ist JETZT die beste Zeit, um einen Neuanfang zu wagen, sich lang ersehnte Träume zu erfüllen, endlich das anzupacken, was man sich schon lange vorgenommen hat. Diese besondere Zeit, diese Krise ist die Chance, sein Leben umzukrempeln und noch einmal mit allem Wissen, allen Lernerfahrungen und Erkenntnissen neu durchzustarten. Lange genug abgewartet und aufgeschoben!Aber wie und wohin soll es genau gehen?Erfinde dich neu, mache dich auf den Weg, der wirklich zu dir passt, der dich erfüllt und der deiner Persönlichkeit und innersten Sehnsüchten entspricht. Finde deine Berufung, deine verborgenen Talente, deinen Platz im Leben, der dich erfüllt und Sinn macht- mit Dantse Dantse.Dantse Dantse, der Bestsellerautor-Autor, Wissenslehrer (Erfolgscoach) und Gründer der DantseLogik bringt dich an dein Ziel, eröffnet dir Möglichkeiten, von denen du nicht einmal etwas geahnt hast und findet mit dir gemeinsam heraus, was in dir steckt und wo deine ganz persönliche Reise hingeht. Mit Dantse überwindest du Grenzen und löst alle Probleme.Seine einzigartige DantseLogik Technik, mit der er mit herausragenden Ergebnissen Menschen in allen Bereichen hilft, umfasst die erfolgreichste Persönlichkeitslehre Deutschlands.Mit Dantse Dantse haben Menschen die Chance, sich, ihre Individualität und das Leben ganzheitlich völlig neu zu erfinden. Positive Veränderungen und Ergebnisse sind garantiert durch afrikanisch inspirierte Tipps, Techniken und einer ganzheitlichen Lösungsfindung, die Du so (noch) nicht kanntest.Glaube nicht an Wunder, erlebe sie mit der DantseLogik- die ganzheitliche afrikanisch- inspirierte Wissenstechnik von Dantse.Ein Mensch, ein Name, eine Wissenslehre: Die Lösungen.Dantse DantseWissenslehrer, Bestsellerautor, UnternehmerGründer der DantseLogikEmail: mycoacher@yahoo.deTel.: 06151.4297421 Mobil: 0175.9735735Coaching: https://mycoacher.jimdofree.com/ Autor: https://dantse-dantse.com Verlag: https://indayi.de #Erfolg#Seminar#Karriere#Beruf#Coaching#Dantse#Darmstadt##Workshop#Glück#Neubeginn#glücklich#Berufung#Lebenssinn#Beziehung# DantseLogik#Wissen#Lehre#Gesundheit#Zukunft#Krise