Beziehung zerrüttet- Endstation Trennung- Rette, was noch zu retten ist Dantse Dantse hilft und repariert; mit seiner Lösungslogik ist alles möglich

Alles ist anders, als du es dir zu Beginn ausgemalt hast?Du bist dabei dich selbst zu verlieren? Du hast das Gefühl, dein/e Partner/in engt dich ein? Du kannst kaum einen Schritt machen, ohne schon wieder einen Anruf zu bekommen, wo du bleibst?Ihr habt vielleicht gemeinsame Kinder; das ist aber auch alles, was euch noch miteinander verbindet?Du kannst deinem Partner etwas nicht verzeihen und es beschäftigt dich immer?In deinem Kopf ist ständig die Frage, ob er/sie der/die Richtige ist? Du findest keine Ruhe mehr? Vielleicht auseinandergelebt- wie es immer so schön heißt?Aus der Beziehung ausbrechen, alles so ertragen oder noch einmal von ganz von Vorne beginnen und alles anders machen? Welche Lösungen gibt es, um für alle einen glücklichen und friedvollen Weg zu finden und niemanden zu verletzen? Gibt es eine Chance für einen weiteren gemeinsamen Weg?Man könnte die Gedanken und die Fragen wohl noch um ein Vielfaches erweitern."Partnerschaft"- die große Hoffnung für ein glückliches Leben. Endlich ankommen und wieder Halt finden mit einem geliebten Menschen. Die tiefe Sehnsucht und der Traum von der großen und wahren Liebe steckt wohl in uns Allen.Oft liegt aber, und ich sage leider, nur ein kurzer Weg zwischen „Ich vermiss dich und verpiss dich" in unseren normalen, konventionellen, schnelllebigen, oberflächlichen Beziehungsmodellen. (Ich provoziere und übertreibe bewußt ein wenig.)Schnell ist man verliebt, man würde am liebsten Tag und Nacht mit dem/r „Partner/ in“ verbringen, aber ganz schnell kippen dann diese Beziehungen; man sehnt sich wieder nach Freiraum, nach Eigenständigkeit, man stört sich an Eigenschaften des/der Partners/in. Man schätzt nicht mehr, was man hat, man ist genervt, streitet, wird unachtsam mit sich selbst und seinem Gegenüber. Man kann nicht miteinander und auch nicht ohneeinander. On- Off Beziehungen sind keine Seltenheit. Ich erlebte das selbst und beobachte das immer wieder in meinem Umfeld.Die Beziehung, die Partnerschaft, Ehe warum stellt dies eine so große Herausforderung dar? Dabei ist es doch das, wonach sich der Mensch am meisten sehnt; nach einem harmonischen Miteinander, nach Nähe, Geborgenheit, Familie, dem Gefühl anzukommen, dem Urbedürfnis nach Liebe, nach geliebt sein, nach Wertschätzung und angenommen sein, wie man ist.Ist es gut, das alles in einer Beziehung zu suchen und finden zu wollen? Ich glaube nein. Wir haben zu viele Erwartungen an eine Partnerschaft, die unweigerlich früher oder später zur Enttäuschung führen müssen.Haben wir zu festgefahrenen Vorstellungen wie eine Partnerschaft auszusehen hat? Blockieren wir vielleicht mit unseren konventionellen, starren Sichtweisen die schönen Dinge, die wunderbaren Begegnungen und Chancen, die vor einem liegen und entstehen könnten, wenn wir mehr dem Lauf des Lebens und Gott vertrauen würden?Wo ist die Dankbarkeit geblieben für das, was wir haben, wo ist die Wertschätzung, der gegenseitige Respekt, die Freiheit, die Liebe?Meiner Meinung nach und nach allem, was ich aus meiner DantseLogik- Ausbildung über fast 3 Jahre erfahren und erkennen durfte, kann eine erfüllende Partnerschaft nur gelingen, wenn wir gelernt haben, uns selbst zu lieben, uns unseren eigenen Wert zu geben, ohne uns mit anderen vergleichen zu wollen. Liebe und Partnerschaft, gemeinsame Entwicklung ist stetige Arbeit; an sich selbst und Gemeinsame.Dazu sind Eifersucht, Neid, Misstrauen, Angst Gift für jede Beziehung und müssen beseitigt werden. Die richtige Basis muss erschaffen werden, um langsam zusammen zu wachsen und sich immer besser kennen und verstehen zu lernen.„Es ist nicht mehr Liebe, wenn daraus Eifersucht und kein Vertrauen entsteht, denn Liebe gibt Vertrauen und Zuversicht“ so schreibt Dantse Dantse in seinem Buch „Dantses Schatzkeller- Die kleinen und großen Weisheiten für ein glückliches Leben“.Ja, so ist es wohl, „die Liebe mach frei und gibt Freiheit“, „Liebe fängt an, dass du dich selbst liebst“ ( weitere Zitate aus diesem Buch)Ich persönlich durfte mich sehr reflektieren, was meine Philosophie einer Partnerschaft betraf, durfte nachdenken und umdenken, mir selbst wieder treu werden, Oberflächlichkeiten ablegen, gesellschaftliche Normen kritisch hinterfragen, mir Offenheit bewahren und die Liebe in meinem Glauben finden.Die DantseLogik hat mir persönlich dabei sehr geholfen, vielmehr hat sie mich gerettet.Wir dürfen erst einmal gut an uns selbst arbeiten, unser eigenes Leben in Ordnung bringen, unsere eigenen Schwächen und Stärken erkennen, erfahren, wer wir wirklich sind und was wir wollen, zuerst mit uns im Reinen sein, um wirklich eine erfüllende Partnerschaft führen zu können. Eine Beziehung kann aus meiner Sicht unsere Sehnsüchte nicht stillen und unsere Schwächen nicht kompensieren; und wenn dann nur kurzzeitig.Welche Möglichkeiten gibt es nun konkret, damit es allen Beteiligten gut geht, damit alles sich zum Guten wenden kann, du niemanden verletzt oder dich selbst aufgibst und glücklich bist?Wenn du deine Partnerschaft retten möchtest, deine Beziehung wieder mit Lust und Leben füllen möchtest, individuelle Lösungen für dich und deine ganz persönliche Situation finden möchtest, endlich den/die Richtige/n finden möchtest, dann wende dich an Dantse Dantse, den Change Live Coach, der in aller Mund ist und der seine eigene Wissenslehre, die DantseLogik zur wirksamsten Coachingmethode in Deutschland konzipiert hat und mit einer sehr hohen Erfolgsquote anwendet.Das afrikanisch inspirierte Beziehungscoaching und die auf dich speziell abgestimmte Analyse hilft Dir /Euch, zum Teil mit neuartigen Herangehensweisen, Deine/Eure Probleme ohne WENN und ABER zu beseitigen und Krisen zu meistern. 