Wer ist Dantse Dantse? Ein Genie, ein Guru oder ein Gesandter Gottes? Dantse Dantse- Ein Lob an einen exklusiven Schöpfergeist und Weltbeweger

Ein Held, ein Scharlatan oder ein Sektenführer? Steckt Voodoo, Magie oder Zauberei hinter seinem Erfolg? Berechtigte Fragen oder Neid, Hohn und Unglaube der Menschen?Dantse Dantse- Kaum greifbar und doch ist er überall präsent. Nicht mit Worten zu beschreiben und doch ist er in aller Munde.Dantse Dantse, eine mehr als imponierende Persönlichkeit; Wissenslehrer und Bestsellerautor aus Darmstadt sorgt in ganz Deutschland für Furore, denn seine Philosophie und Wissenslehre DantseLogik, seine Werke, seine Bücher und seine Werte, verändern unaufhaltsam das Gesicht unserer Gesellschaft und das Leben von Menschen auf der ganzen Welt.Eine fast unbändige Neugierde; auf der einen Seite Begeisterung und Bewunderung, auf der Anderen Skepsis, Zweifel, kritische Begutachtung und Scheu, Empörung, manchmal Spott, Unsicherheit und Angst kursieren um den Namen „Dantse Dantse“Warum?Der Grund dafür liegt wohl in der Einzigartigkeit seines unerschöpflichen Tatendrangs, Menschen zu helfen und die Welt jeden Tag ein bjßchen besser zu machen. Dantse Dantse steht für christliche Werte, für Thementiefgang, Entwicklung und die Wahrheit, die für manch einen nicht so leicht zu ertragen ist. Da wird schnell mit dem Finger auf Jemanden gezeigt, wenn es ungemütlich wird und die Wahrheit zu wahr wird, man sich ertappt und auf den Schlips getreten fühlt oder etwas anders ist als gewöhnlich. Was sichtbar ist, dass Dantse und die Menschen um ihn gesund, erfolgreich und glücklich sind.Man stellt sich die Frage, wie dieser kamerunische Schriftsteller es schaffen kann in weniger als 10 Jahren 120 Bücher zu schreiben in deutscher Sprache und dann noch jedes Einzelne mit diesem Mehrwert und Wissen für uns Menschen, das es nirgendwo sonst zu finden gibt. Das hat noch kein deutscher Autor erreicht. Das gibt es weltweit kein Zweites Mal und ist Rekordverdächtig! Wie kann ein einzelner Mensch allein ein solch allumfassendes Expertenwissen zu allen Themen mitbringen? Da kann etwas nicht mit rechten Dingen zugehen liebäugelt man gerne.Was dahinter steht an Kampf, tagtäglicher disziplinierter Arbeit von früh morgens bis spät Abends, sieht Niemand. Dieser Erfolg ist keine Magie. Dantse Dantse nutzt seinen Glauben, seine Spiritualität, sein logisches Denken; die DantseLogik und sein Wissen über Naturgesetze.Wer ist Dantse Dantse?Er ist der Gründer der Wissenslehre DantseLogik und hilft unter Anderem damit Menschen, Volksleiden, Zivilisationskrankheiten, wie Depression, Angststörungen, Diabetes, Migräne bis hin zu Krebs usw. zu bekämpfen.Man ist shcickiert, manchmal empört oder sogar verärgert, wie es jemand wagen kann zu äußern, dass z.B. Diabetes ohne Medikamente heilbar ist, Krebs besiegbar ist nur mit der Ernährung und einer logischen Art zu denken. Es erscheint unmöglich.Die Erfolgsgeschichten von Dantse Dantses Klienten beweisen es. Innerhalb von 3 Monaten ist die Diabetes einer seiner Kundinnen verschwunden, bei einer Anderen das Tumorwachstum gestoppt; Menschen, die von Ärzten als untherapierbar diagnostiziert wurden, werden geheilt usw.Durch seine einzigartige Art zu lehren, durch seine innovative, logische Denkweise ist Dantse Dantse der großartigste Lehrmeister aller Zeiten. Nie hat ein anderer Mensch (außer Jesus) auf diese Art und Weise geredet und gelehrt wie er und Menschen so viel Erfolg, Lebensqualität und Erfüllung gebracht. Er ist nicht nur ein Mensch der meisterhaften Worte. Dantse Dantse gibt durch seine Wissenslehre, seine anziehenden Wesenszüge und seinen authentischen Charakter ein perfektes Beispiel zum Nachahmen. Allem voran durch seine Nächstenliebe und Werte, wie Dankbarkeit, Geben, Demut, Freude und Gehorsamkeit, die er in sich trägt, die er lehrt und in die Welt hinausträgt. Wie viele politische, wirtschaftliche oder religiöse Größen haben viel gelehrt, aber es selbst nicht umgesetzt?Wer ist Dantse Dantse?Dantse Dantse ist ein Magnet. Er zieht Menschen von nah und fern an, nicht weil er als „der Guru“ im Vordergrund stehen möchte, sondern aufgrund seiner Taten und Hilfe für die Menschen. Seine Leser und Klienten, die Teilnehmer seiner Seminare und Workshops erkennen, was sie mit seiner Lehre erreichen können, weil sie die Wirkung seines Wissens tagtäglich am eigenen Körper und in ihrer Umwelt erleben. Dantse Dantse heilt Menschen ganzheitlich mit seiner logischen und wissenschaftlich fundierten Wissenslehre; er bringt den Menschen Hoffnung und Freude. Wo Dantse Dantse lehrt, lassen gute Nachrichten und positive Veränderungen nicht lange auf sich warten, denn er zeigt binnen kürzester Zeit sofort umsetzbare Lösungswege, die IMMER zum Erfolg führen.Kranke Menschen werden gesund. Negative Situationen, wie z.B. Mobbing verwandeln sich wie Magie in ungeahnte Möglichkeiten und Karrierechancen. Menschen, die sich getrennt haben, finden wieder zueinander, Zerstrittene Familien versöhnen sich, finanzielle Not kippt mit seiner Lehre zum Geldsegen. Menschen wachsen über sich hinaus und laufen von Erfolg zu Erfolg. Es klingt wie ein Märchen, ist aber die Wahrheit. Ein Wunder? „Nein- Wunder gibt es nicht; es gibt nur Phänomene, deren Ablauf wir nicht verstehen können. Wissen befreit von Wunder und Magieglaube.“ so sagt Dantse Dantse.Dantse Dantse erreicht für Menschen, dass sie sich entwickeln zu gesunden, authentischen Persönlichkeiten, die selbst denken, Verantwortung übernehmen, ein tolerantes und soziales Miteinander pflegen und sich mit ihren eigenen, individuellen Talenten und Begabungen in die Gesellschaft einbringen zum Wohle Anderer und ihre Berufung und ihre Lebensaufgabe ausüben. Menschen kommen mit der DantseLogik in Berührung mit ihrer Einzigartigkeit und dürfen die Sinnfrage des Lebens für sich beantworten.Was Dantse Dantse für Menschen erschafft und tagtäglich leistet, damit es der Gesellschaft und uns allen darin besser geht, ist, wie man lesen und erleben kann, enorm und erscheint auf den ersten und vielleicht auch auf den zweiten Blick unmöglich und befremdlich, weil es Anders ist. Irgendwie unheimlich und suspekt, was dieser Mensch macht und erreicht. Es übersteigt unser menschliches „Mainstream Denken“; sowohl seine unkonventionelle Art zu leben, zu schreiben und Menschen zu lehren, als auch seine Resultate seines Verlags- und Medienunternehmens, welches mit der Intension geleitet wird, die Welt jeden Tag ein Stückchen besser zu machen und Menschen etwas zu geben, was unbezahlbar ist: Gesundheit, Zufriedenheit, wahrer Reichtum, Glückseligkeit und eine grundlegend positive, vertrauensvolle Haltung dem Leben gegenüber.Andersartigkeit (oder ist es gar seine Hautfarbe?) scheint für manche Menschen in unserer Gesellschaft ein großes Problem dazustellen und ein Grund dafür zu sein, zu urteilen, obwohl dieser Weg die Chance und die Rettung für diese sein kann. Sind wir wirklich so tolerant und an Integration interessiert, wie wir es immer an die große Glocke hängen?„Wenn sie weiß wären“, so sagte einmal eine Reporterin einer großen deutschen Zeitung zu Dantse Dantse bei einem Interview; „so wären die Zeitungen voll von ihnen.“Ist das wirklich so? Will, darf oder kann man in der Öffentlichkeit nicht über einen dunkelhäutigen Menschen mit solch herausragenden Fähigkeiten; über einen Helden berichten und ihn honorieren, der sich derart in unser Land einbringt, eine einzigartige Hilfe bietet für alle Probleme unserer konsumorientierten Gesellschaft und als bestes Beispiel für eine gelungene Integration vorangeht, sich für den Weltfrieden und soziale Gerechtigkeit einsetzt?Passt es/er nicht in das Bild, das wir haben von den Menschen des pulsierenden Natur- Kontinents haben? - Sollen Farbige weiter nur als die Bittsteller dargestellt werden, die die Hilfe von den Europäern brauchen, nehmen und die Hände aufhalten? Fühlen wir uns dann besser?Warum ergreift man nicht diese großartige Chance und nutzt Dantse Dantses afrikanisch, inspiriertes Wissen und seine Fähigkeiten, um noch viel mehr Menschen helfen zu können in unserem Land?Menschen erreichen mit dieser elitären Wissenslehre eine geistige Reife, die die Normalität übersteigt. Sie erreichen, was sie selbst für unmöglich erachtet hätten.Das globale, allumfassende Wissen dieses Lehrmeisters ist die Lösung nicht nur für einzelne Menschen, sondern auch für komplexe Strukturen und Probleme; wie z.B. die Pandemie, Rassismus, Migration usw.Die DantseLogik ist eine Lehre des Wissens, nach der alles zusammenhängt und mit dem Umfeld und der Umwelt verbunden ist. Nichts passiert isoliert, zufällig oder einfach so. Alles hat eine logische (biologische, mathematische, physikalische, spirituelle) Erklärung. Und Dantse Dantse ist derjenige, der diese Lehre über Jahrzehnte entwickelt und gegründet hat."Alles ist für dich. Nichts ist gegen dich. Alles, was mit dir, in dir und um dich passiert, konkurrieren zu deinem Wohlergehen" ist die magische Glücksformel der DantseLogik.Wer ist Dantse Dantse?Dantse Dantse ist eine überwältigende Persönlichkeit; ein Held unserer heutigen Zeit mit der Mission das Gute und Gottes Wort in die Welt zu tragen, um damit die Gesellschaft zu bewegen und zu verändern. Also doch ein Gesandter Gottes?Das dürfen die Menschen persönlich herausfinden:Der direkte Draht zu Dantse Dantse:Verleger und Schriftsteller; über 120 Bücher, die Menschen helfen @www.indayi.deAfrikanisch inspirierte Wissenslehre, die Leben verändert @www.dantse-logik.comEmail: mycoacher@yahoo.de Tel.: 06151.4297421 Mobil:0175.9735735