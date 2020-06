Afro- deutsche Liebesbeziehung- Der afrikanische Partner- so nah und doch so fern? Sein Leben bleibt ein Geheimnis-Warum?

Du stellst deinem afrikanischen Freund Fragen über sein Leben in Afrika, doch er verschließt sich?Es enttäuscht dich, daß er nur wenig von sich preisgibt?Alles, was mit ihm zu tun hat, scheint ein Geheimnis zu sein; ihr seid euch nah und doch irgendwie immer noch fremd?Du möchtest so gerne Alles wissen über ihn aber er verstummt.Noch nie hast du Fotos sehen dürfen. Geschichten aus seiner Kindheit sind eine Seltenheit. Gespräche über seine Gefühle, Hoffnungen und Träume enden in Schweigen.Telefonate mit seiner Familie oder Freunden führt er nicht in deiner Anwesenheit-alles läuft irgendwie heimlich ab. Wo er hingeht und mit wem er sich trifft bekommst du nicht mit.Die Neugierde der deutschen Frau wächst aber auch das Misstrauen. Das Schweigen kann für sie zermürbend sein. Sie fühlt sich ausgegrenzt. Die Frage, welchen Platz sie im Leben ihres afrikanischen Freundes einnehmen darf, bleibt.Ja, so kann es laufen in einer afro-europäischen Beziehung.Unwissenheit und fehlendes Verständnis für diese Thematik kann zu Irritation, Spannungen, Missmut und Konfrontationen führen. Dabei bedarf es vielleicht nur Wissen, um zu verstehen, warum deine afrikanische Liebe so reagiert.Für dieses Verhalten und Schweigen gibt es erleichternde und einleuchtende Erklärungen und du wirst überrascht sein, was dahintersteckt. Das lässt dich aufatmen und ihr als schwarz-weißes Paar könnt wieder mit mehr Respekt, Geduld und Empathie aufeinander zugehen. Verständnis ist das A und O.Wer könnte in einer solchen Situation besser vermitteln und helfen als Dantse Dantse.Mit wem könnte man über diese Problematik intensiver debattieren als mit diesem afrikanischen Coach.Wem könnte man mehr Vertrauen schenken als diesem erfahrenen Kommunikationsdolmetscher, der sowohl die deutsche als auch die afrikanische Kultur kennt und versteht.Einseitige Sichtweisen könnten in einer interkulturellen Beziehung sogar noch mehr Schaden anrichten.Dantse Dantse ist eine Koryphäe in der Coachingszene und der einzige afrikanische Beziehungs- Coach, der mit seinen interkulturellen Erfahrungen, schwarz- weißen Paaren lösungsorientiert zur Seite steht und sich als externer Vermittler in beide Rollen hineinversetzen kann. Kein Therapeut versteht diesen Beziehungstypen so gut wie er in Deutschland. Seit über 18 Jahren arbeitet er als erlesener Berater und Speaker und hat bereits hunderte Afro- Europäische Beziehungen gerettet. Selbst in hoffnungslosen Situationen erreicht er eine positive Wende.Afro-weiße Beziehungen können wundervoll sein, wenn sie richtig betreut sind.Achtung: Dantse verändert! Mit Dantse meisterst du dein Leben!!Dantse DantseAfro- Europäisches Beziehungscoaching, Verleger, Bestsellerautor, über 120 Bücherby DantseLogik- eine Logik verändert dein LebenEmail: mycoacher@yahoo.deTel.: 06151.4297421 Mobil:0175.9735735Coaching: https://mycoacher.jimdofree.com Verlag: https://indayi.de Autor: https://dantse-dantse.com