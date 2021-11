Was bist du bereit zu geben für das, was du dir von Herzen wünschst? Der Mehrwert des DantseLogik Festivals in Rehau

Wie wars denn auf dem DantseLogik Festival?Wie ist und arbeitet Dantse Dantse?Was wurde geboten? Welche Menschen nahmen daran teil?Hast du dir auch diese Frage gestellt?Vielleicht warst du dabei und kannst diese Fragen nun für dich und Andere beantworten.Ja, der Name „Dantse Dantse“, das „DantseLogik Festival“ und „Rehau“ war und ist in aller Munde in ganz Deutschland. Wie sagte ein Teilnehmer? Ich zitiere seine Worte: „Ihr habt es geschafft, Rehau mit seinem DantseLogik Festival bis nach Berlin bekannt zu machen. Man redet überall über euch.“ Für dieses Lob, ein herzliches Dankeschön.Großes Interesse, eine fast unbändige Neugier und Begeisterung, Bewunderung, auf der anderen Seite auch eine gewisse Skepsis, Zweifel, kritische Begutachtung und Scheu, vielleicht sogar Empörung hat dieses Festival und die damit verbundene Werbekampagne in der Bevölkerung ausgelöst. Jeder findet sich hier wohl irgendwo mit seinen Gedanken und Meinungen wieder.Menschen kamen aus ganz Deutschland; aus dem Rhein- Main Gebiet, aus Berlin, aus dem bayrischen Raum, aus Thüringen, aus dem hiesigen und angrenzenden Landkreis und natürlich aus Rehau selbst, um Dantse Dantse, den Wissenslehrer und Mehrfachbestseller Autor LIVE erleben und hören zu dürfen. Es waren Menschen, die bereits seit Jahren mit der Lehre von Dantse Dantse ihr Leben meistern und keine Mühe und Reisezeit gescheut haben, um ihren Lehrmeister persönlich zu begegnen. Es waren Menschen, die sehr viel Offenheit mitbrachten, sich freuten auf eine ganz neue und andere Weltanschauung. Es waren Menschen, die bereits vorher Dantses Bücher gelesen hatten und sich dieses Wissen persönlich abholen wollten. Es waren Menschen, die mit Problemen kamen, Antworten suchten und sich zum ersten Mal auf den Weg zu Dantse Dantse machten.Mit der unbezahlbaren logischen Lebenslehre von Dantse Dantse, dem kostbaren Lebensverständnis und unvergänglichen Augenblicken hinterlässt das DantseLogik Festival Spuren, die prägen und verändern. Ich erlebte Berührung, Faszination, die bereits an diesen Tagen sofort spürbare positive Haltung aller Teilnehmer dem Leben gegenüber, die Motivation der Gäste, etwas zu verändern in ihrem Denken und Handeln und den Wissensdurst nach mehr Lehre von Dantse Dantse. Man konnte nicht genug bekommen von seinen wirksamen Botschaften und seinem logischen Denkansatz, den er mit Geschichten aus seinem eigenen Leben und einem vielseitigen Vortrag an die Gäste vermittelte. Die Veranstaltungen wurde alle mit einer Zugabe des Wissenslehrers von über einer Stunde verlängert.Die Worte des Lehrmeisters und Bestsellerautoren Dantse Dantse schwingen und klingen immer noch nach. Dantse Dantse hat es wie immer geschafft, mit seinem einzigartigen Wissensspektrum sowohl bei seinem Diskussionsforum am Freitag zum Thema „Rassismus gegen Schwarze“ als auch beim Live Coaching am Samstag und mit seinem afrikanisch inspirierten Koch- und Heilernährungscoaching am Sonntag den Menschen etwas an die Hand zu geben, das sie nirgendwo sonst bekommen können- Logische und praktisch umsetzbare Unterweisungen, hilfreiche Sichtweisen und Antworten in Bezug auf persönliche Glaubens- und Sinnfragen, wirksame Methoden, Erklärungen, die dem individuellen Ist Stand der Gäste sofort mehr Wert, Energie und Raum zur Entwicklung geben konnten. Es wurde uns ein Wissen für ein nachhaltiges, erfolgreiches Leben in Gesundheit, Reichtum und Fülle geboten.Egal mit welcher Intension und welchen Erwartungen die Menschen auch angereist sind; ob sie Hilfe in Krankheit suchten, Antworten auf Sinnfragen klären wollten, ob sie für ihre Persönlichkeitsentwicklung gewinnen wollten oder Wissen brauchten für ihren zukünftigen beruflichen Pläne, ob sie sich für einen gesunden Lebensstil und die heilsame Ernährungslehre interessierten; jeder kam auf seine Kosten.Es wurde das praktische Handwerkszeug mitgegeben, die Basis geschaffen und grundlegende Werte vermittelt, die jedem Einzelnen unmittelbar eine Hilfe und Orientierung geben konnte für die Umsetzung individueller Ziele.Jeder kam in ganz besonderer Art und Weise in Berührung mit der DantseLogik. Die Menschen kamen in Kontakt mit ihrer Einzigartigkeit und ihrem eigenen Wert. Das ist ein sehr berührender und tiefgreifender Prozess, der Wege eröffnet und Möglichkeiten entfaltet, die zuerst als unmöglich erscheinen. Aber genau hier setzt die DantseLogik an.Dantse Dantse sagt selbst: „Meine Lebensaufgabe ist es, den Menschen zu helfen.“Das hat er uns allen gezeigt und auch auf diesem Festival wieder einmal bewiesen. Von seiner Demut, seiner Nächstenliebe, seiner Aufopferung für andere Menschen, seiner dankbaren, ehrfürchtigen Haltung dem Leben und allen Menschen gegenüber, seinem Glauben an Gott und seinem biblischen Verständnis dürfen wir sehr lernen und unser eigenes Leben gründlich in Augenschein nehmen und überdenken.Menschen können nur gewinnen mit Dantse Dantse, seiner Lebensphilosophie, seinen Büchern und seiner Wissenslehre. Die Teilnehmer durften ganz persönliche Erfahrungen sammeln und Hilfe erhalten, tiefe Erkenntnisse gewinnen und unbezahlbares Wissen mit nach Hause nehmen, das nachhaltige Wirkung zeigt. „Dantses Worte haben einen fast magischen Effekt“, so äußerte sich eine Besucherin.Was uns dieses Festival gezeigt hat, ist die Effektivität, der Mehrwert und die praktische Hilfe, die die DantseLogik den Menschen bringt.2022 wird Dantse Dantse durch Deutschland touren und mit Lesungen aus seinen über 120 Büchern und seiner Wissenslehre eine Hilfe bieten, die das Leben von vielen Menschen verändert. Die DantseLogik ist die Lösung für unsere konsumgeschuldeten gesellschaftlichen "Wohlstands-Probleme" und trägt zu einem sozialen Miteinander bei, fördert Toleranz, Integration und Inklusion.Die DantseLogik steht für ganzheitliche Hilfe und Veränderung, für Heilung, die erklärbar und wissenschaftlich fundiert ist, egal welche Hürden und Herausforderungen dir in deinem Alltag begegnen. Was bist du bereit zu geben für das, was du dir von Herzen wünschst? Sei doch einfach das nächste Mal dabei oder suche gleich den direkten Kontakt.Möchtest du mehr wissen über Dantse Dantse oder hast du Lust ein ähnliches Event auf die Beine zu stellen mit Dantse Dantse?