Hohe Stöckelschule beim TV: sexistisch und gesundheitsschädlich?

Kommentar:



Nachrichtensprecherinnen, Wetter-Moderatorinnen und andere Frauen, die auf dem Bildschirm erscheinen, tragen extrem hohe Stöckelschuhe. Ist das sexistisch und gesundheitsschädlich?High Heels – Schädlich für die GesundheitAutorin: Carina Rehberg13. Juli 2020High Heels sind Schuhe mit hohen Absätzen. Sie werden auch Stilettos genannt, weil die hohen Absätze an ein Stilett erinnern, eine Stichwaffe mit extrem schmaler und langer Klinge. Zwar sind High Heels für die Trägerin nicht ganz so schädlich wie ein Stilett für sein Opfer. Doch für die Gesundheit sind sie noch immer schädlich genug. Leider ist das häufige Tragen von High Heels und anderen Absatzschuhen gesellschaftlich gesehen schon fast ein Zwang, hat aber in den meisten Fällen gravierende Folgen für die Gesundheit. (…)Die stark veränderte Körperhaltung und somit die einseitige, unnatürliche Belastung von Knochen, Gelenken, Sehnen und Muskeln verursachen zahlreiche Schäden, die zum Teil erst im reiferen Alter auftreten.Viele der körperlichen Erkrankungen sind irreversibel und können somit nicht behoben werden. Dazu zählen Arthrosen, aber auch Rückenprobleme wie etwa Bandscheibenvorfälle. Viele Verschleißerscheinungen sind somit nicht als natürliche Alterserscheinung zu akzeptieren, sondern vermeidbar. (…)Hammerzehen, Krallenzehen, Reiter- oder Schiefzehen sowie Hühneraugen, Überbeine und Spreizfüße. Die genannten Schädigungen treten durch die übermäßige Belastung des Vorderfußes auf…Weiter unter: https://www.zentrum-der-gesundheit.de/artikel/koer... Auch wenn Frauen diese Fußbekleidung nur so lange tragen, wie sie auf Sendung sind, ist das nicht zu akzeptieren, denn sie bestätigen damit ihre Unterwürfigkeit: die Herrschaft des Mannes. Frauen, die derart in der Öffentlichkeit offiziell auftreten, sind schlechte Vorbilder vor allem für ihre jungen Geschlechtsgenossinnen!