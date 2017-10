Fundstücke aus der Mottenkiste: Gedichte von 1960

Ich bereite gerade meinen Umzug vom Dach- ins Erdgeschoss vor und sortiere alles, was ich nicht mehr gebrauchen kann, aus. Unter alten, halb vergilbten Papieren lagen Gedichte, die ich vor 67 Jahren geschrieben habe. Ich hatte sie längst vergessen:



Gesichte, Ahnungen zerfliegen.Du stehst und sinnst. Hast du genugSpiegel angeschwiegenUnd überschweigst auch diesen Spuk?Gehe hin und weine!Forme aus jedem AtemzugWorte, bittere gemeineund unberührbar zarte: Hauch und Schrei.Schweigen ist nicht mehr klug.Rede, rede wie zu einem Steineund in den Wind – antworte und verzeih.Schreibe die Todesformel auf Granit,das Orakel, das sakrale,das alte Schattenlied,und beim allerletzten Bacchanalezerbrich die Wasserschaleund trinke Aquavitund Wein und Sektund Gift,dann schreib. Noch bist du unerweckt.Enthülle dich in deiner Schriftund schreib, geblendet, taub, verwaist.Schreib dir die Sinne leer, Organund Intellekt,bis du dich heiser schreistoder nunflackernd ausgehöhlt im WahnHoden und Gehirn zerreist –Der Mensch hat sich in seinem Tunvertan.5. Mai 1960* * *Sie sagte „Pi-ca-sso“und noch einige Wortetropften von ihren Lippen,das geheimnisvolle Wort „NIHILISMUS“,ein anderes: „RELATIVITÄT“, –tropftenaus ihrem Muskelfleisch.Sie hätte diese Perlenbeinahe verschluckt, –tropftenvon den feuchten Marmorlippender jungen, ahnungslosen Sphinx:wiederTauindenSand....5. September 1960* * *Unter Menschen ist die Lüge dasNormale.Gekicher hinter Fächern, irgendwasSchlangiges, Gezüngel hinter Glas.Geschriebenes und das Orale.Nur der Gezeichnete, der Anormale,der Dichter brach das Wort aus seiner Schaleund schob es lächelnd in den Mund und aßund trug es schweigend fort zum Schattentale.Seine Stimme wuchs ins Kolossale,als er es widerriefund sich vermaß,er, der Zerbrechliche, Geniale,sehr intensivdie Henker anzulächeln face en face,mit denen er beim Abendmahlezu Tische saß.Und jetzt: der Tod, der Immortale,der Weggenosse, der ihn nie vergaß,der ihn erhörte, ihn und sein Finale.Und jetzt: das Wort, nur Stimme, nur Vokale –sang es zuend, dann spuckte er`s ins Gras.22. Mai 1960* * *Nachworte: Ein Dichter, was ist ein Dichter? Ein Selbstmordkandidat, einer, der auf dem schmalen Grad seiner Verszeilen der Wahrheit nachläuft.© Dietrich Stahlbaum 1960Kommentar heute, 19. Oktober 2017: Oha!Und eine Frage. Soll ich das aufheben?