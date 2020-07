Sommerpause

Die Städtische Badeanstalt und die Schwimmhalle wurden am 15. Oktober 1903 eröffnet. Das Hallenbad wurde auf dem Grundstück der Städtermühle am Damm gebaut.Die Anlage bestand aus einer Schwimmhalle mit den erforderlichen Auskleidezellen und Nebenräume, Wannen- und Brausebäderstationen in getrennten Abteilungen für Männer und Frauen, sowie einer Heilbäderabteilung. Der ganze Bau kostete 210 000 Mark.Zu DDR- Zeiten wurde die inzwischen eingebaute Sauna sowie der Heilbäderbereich samt Physiotherapie von der Poliklinik betrieben, der übrige Bereich von der Stadt Quedlinburg.