Die kurze Geschichte dazuIn ihrer freien Zeit - in der Mittagspause - verwendeten die Glasmacher mit Zustimmung des Direktors Glas aus den Produktionsanlagen für Glas zum „Wegwerfen“. Sie schufen persönliche Gegenstände, ohne kommerzielle Bestimmung, für sich selbst oder als Geschenk. Sie wetteiferten in Geschicklichkeit und Virtuosität, um einzigartige Gläser zu schaffen, voll Fanatasie und Meisterwerke des Alltags. Beim Ausarbeiten dieser Gegenstände für den häuslichen Gebrauch entwickelten die Glasmacher seltene Dekorationen oder Routinen mit aller ihrer Phantasie, um die Farben und Formen singen zu lassen und ihre Freude an Schaffen auszudrücken. Die Geburt eines Museums 1967 realisiert Louis Mériaux, der Pfarrer von SarsPoteries, eine Ausstellung „verpfuschter Objekte“ , die er bei den Einwohnern gefunden hat. Der Erfolg dieser Ausstellung ermutigt ihn, ein Glasmuseum in dem ehemaligen Herrenhaus des Chefs der Glasfabriken zu schaffen.