Kabarett mit TV-Moderator Vince Ebert am 14. April in Putzbrunn „Zukunft ist the future“

Putzbrunn : Theatersaal im Bürgerhaus Putzbrunn |



„Kultur in Putzbrunn“ präsentiert am Samstag, 14. April 2018, Beginn 19:30 Uhr, im großen Theatersaal des Bürgerhauses Putzbrunn den deutschlandweit bekannten Kabarettisten und TV-Moderator mit seinem aktuellen Programm „Zukunft ist the future“.

In der ARD moderiert Vince Ebert regelmäßig die Sendung „Wissen vor acht – Werkstatt“; ob als Kabarettist, Autor oder als Referent, Vince Eberts Anliegen ist die Vermittlung wissenschaftlicher Zusammenhänge mit den Gesetzen des Humors.

Eintrittskarten für diese hochkarätige Veranstaltung erhalten Sie zum Preis von 22,50 € oder 20,50 € über den automatisierten Ticketshop der Internetseite www.kupu.info oder telefonisch über den Anrufbeantworter der Tel. Nr. 089 / 925 817 30.

In seinem letzten Programm „Evolution“ schaute der Wissenschaftskabarettist Vince Ebert in die Vergangenheit und zeigte uns, warum wir so sind, wie wir sind. In seinem neuen Programm wagt er einen Blick in die Zukunft. Wie werden wir in 20 Jahren sein? Wann endlich kommt die Frauenquote im Vatikan? Oder wenigstens die Unisex-Toilette? Kann die Erderwärmung durch Social Freezing verhindert werden? In seinem neuen Programm widmet sich Vince Ebert den großen Themen der Zukunft: Arbeit, Leben, Sudoku und Thermodynamik. Letztere besagt übrigens eindeutig, dass es mit unserem Universum unaufhaltsam bergab geht. Anderseits sagt sie auch: „Man kann den absoluten Nullpunkt niemals erreichen“. Egal, wie beschissen es Dir also geht, es ist immer noch Luft nach unten. Und das ist doch schon mal eine tröstliche Botschaft. Live long and prosper. Zukunft is the future.Vince Ebert wurde 1968 in Amorbach im Odenwald geboren und studierte Physik an der Julius-Maximilians-Universität Würzburg. Nach dem Studium arbeitete er zunächst in einer Unternehmensberatung und in der Marktforschung, bevor er 1998 seine Karriere als Kabarettist begann.