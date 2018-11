Weihnachtsmarkt Brandenburg: Ãœbersicht Ã¼ber die schÃ¶nsten AdventsmÃ¤rkte 2018

Wo findet man 2018 die schönsten Weihnachtsmärkte in Brandenburg? Zur Weihnachtszeit gehört nämlich auch da Schlendern über einen Weihnachtsmarkt. Hier findet ihr eine kleine Übersicht.

Potsdam

Potsdamer Weihnachtsmarkt: 26.11.2018 - 30.12.2018

Böhmischer Weihnachtsmarkt: 30.11. bis 02.12.2018 und 07.12. bis 09.12.2018

Polnischer Sternenmarkt: 30.11. bis 02.12.2018

Romantischer Weihnachtsmarkt Krongut Bornstedt: 30.11. bis 26.12.2018

Frankfurt / Oder:

Frankfurter Weihnachtsmarkt: 26.11.2018 bis 22.12.2018

Cottbus:

Weihnachtsmarkt der tausend Sterne: 26.11.2018 bis 23.12.2018

Brandenburg/Havel:

Weihnachtsmarkt in Brandenburg an der Havel: Termine noch nicht bekannt

Adventsmarkt in Brandenburg an der Havel: Termine noch nicht bekannt

Potsdamer Innenstadt, Brandenburger Straße & Luisenplatz
Weberplatz, Potsdam-Babelsberg
Kutschstallhof, Am Neuen Markt 9
Krongut Bornstedt, Ribbeckstr. 6 - 7
Liebfrauenberg, Paulsplatz, Römerberg, Fahrtor, Mainkai
Stadtzentrum
Innenstadt
Paulikloster