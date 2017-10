Jasnitzer Weihnachtsmarkt am 3.Advent

Der diesjährige Weinachsmarkt in Jasnitz findet am 17.12.2017 a, 3.Advent statt.



Der kleine Weihnachtsmarkt in Jasnitz dient eigentlich dem Verkauf der Bäume für das Weihnachtsfest. Um die Anfahrt für die Baumkäufer erträglicher zu gestalten, hatte man sich vor Jahren dazu entschlossen, noch ein kleines Rahmenprogramm rund um den Baumverkauf ins Leben zu rufen. Daraus hat sich ein äusserst beliebter Weihnachtsmarkt entwickelt, der Besucher auch aus dem weiten Umkreis anzieht. Durch die gute Lage auf dem Gelände des Forstamtes Jasnitz, wird der Baumerwerb zu einem Erlebnis mitten im Wald....



Für das leibliche Wohl ist wieder gesorgt und keine Angst, bis jetzt hat jeder einen Baum abbekommen und ins Netz passt jeder Baum.(bis jetzt jedenfalls)