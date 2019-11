Jasnitzer Weihnachtsbaumverkauf

Picher : Forsthof Jasnitz |

Auch in diesem Jahr gibt es wieder den Jasnitzer Baumverkauf auf dem Forsthof Jasnitz beim gleichnamigen Forstamt.



Jedes Jahr gilt der Baumverkauf auf dem Forsthof unweit von Ludwigslust, als der bester Baumverkauf weit und breit. Das wichtigste am Baumverkauf scheinen nicht die Weihnachtsbäume zu sein, sondern die einheimischen Händler vom Bäcker, Fleischer bis zum Fischverkäufer, die den Baumverkauf erst so richtig schmackhaft machen.

Viele Familien nutzen den Sonntag um Bekanntschaften zu pflegen, die man das ganze Jahr nicht getroffen hat.

Also liebe Freunde des echten Weihnachtsbaumes auf nach Jasnitz am Sonntag dem 3.Advent.