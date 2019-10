Vortrag zum Thema gesunde Ernährung im Sport beim SV Ilmmünster

konnten vor Kurzem viele interessierte Zuhörer im Sportheim begrüßen.Die Ernährungsberaterin Christine Krebs referierte zum Thema"Gesunde Ernährung im Sport", wobei sie zunächst den unterschiedlichenBedarf an Nährstoffen von Freizeit-, Leistungs- und Hochleistungssportlernnäher erklärte. Im weiteren Verlauf des Abends bekamen die Anwesendenin sehr anschaulicher Weise unter anderem den Zuckergehalt verschiedenerSportgetränke, die ideale Ernährung in Form der Nahrungsmittelpyramide,sowie den Nutzen verschiedener Nahrungsergänzungen dargestellt.Am Ende blieb genügend Zeit für Fragen, die Frau Krebs sehr fachmännischbeantworten konnte und so waren sich die Verantwortlichen einig,dass es sich um eine lehrreiche und gelungene Veranstaltung handelte, ausder hoffentlich jeder Teilnehmer auch für sich persönlich etwas mitnehmen konnte.