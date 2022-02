STG Shadow Dancer sucht Verstärkung und plant Nachwuchsgruppe

Dennoch lassen sich die Mädchen nicht unterkriegen und planen eifrig für die Zukunft: Das Programm für die Saison 2023 ist bereits geplant, die Tänze sind choreographiert und die Hebefiguren stehen – zumindest auf dem Papier. Nun soll in den nächsten Wochen und Monaten das Programm mit der Gruppe einstudiert werden - auch der eine oder andere Sommerauftritt ist noch nicht aufgegeben.Jetzt ist der ideale Zeitpunkt, um bei der STG Shadow Dancer einzusteigen. Tanzbegeisterte Mädchen, ab 15 Jahren, die auf der Suche nach einem tollen Hobby sind und sich nicht scheuen auf der Bühne zu stehen, sind herzlich willkommen und haben im Februar und im März die Möglichkeit zu einem Schnuppertraining. Trainiert wird immer samstags von 10 – 13 Uhr in der Mehrzweckhalle in Steinkirchen. Genauere Infos und Anmeldung zum Schnuppertraining gibt es unter info@shadow-dancer.de. Eine Teilnahme am Schnuppertraining ist aufgrund der aktuellen Corona-Lage nur nach vorheriger Anmeldung möglich.Nachdem der Verein in der Vergangenheit immer wieder nach Angeboten für jüngere Tänzerinnen angefragt wurde, hat der Vorstand nun beschlossen, eine Nachwuchsgruppe, die „Mini Shadows“ ins Leben zu rufen. Mit den ‚“Mini Shadows“ soll Kindern und Jugendlichen im Alter von 9 bis 14 Jahren eine showtänzerische Heimat geboten werden.Wie die „Großen“ sollen auch die „Minis“ ein jährlich wechselndes Showtanzprogramm mit abwechslungsreicher Choreographie und akrobatischen Elementen einstudieren und damit bei verschiedenen Veranstaltungen auftreten.Trainiert und betreut werden die „Minis“ von vier langjährigen Tänzerinnen des Vereins.Ein Probetraining für die „Minis“ ist für den 14.03.2022 um 17:30 Uhr im Spiegelsaal der Ilmtalhalle geplant. Aufgrund der aktuellen Lage ist eine Anmeldung zum Probetraining per E-Mail unter minis@shadow-dancer.de unbedingt erforderlich. Hier können auch erste Fragen zu den „Minis“ geklärt werden.Das Training für die „Minis“ findet dann immer montags von 17:30 – 19:00 Uhr im Spiegelsaal statt. Der Verein freut sich auf viele kleine Tänzerinnen im Alter von 9 bis 14 Jahren.Weitere Infos über die STG Shadow Dancer gibt es auf der Homepage des Vereins: www.shadow-dancer.de sowie auf Instagram unter shadowdancer.paf Wer noch Fragen hat, kann sich gerne per Mail an den Verein wenden: info@shadow-dancer.de