Sportlerehrung 2018: Erfolgreiche Sportlerinnen und Sportler ausgezeichnet

„Der heutige Abend steht ganz im Zeichen des Sports. Es ist ein Festabend des Landkreissports. Wir wollen heute Sie, liebe Sportlerinnen und Sportler, für Ihre Erfolge im Jahr 2018 ehren“, so Landrat Martin Wolf. In seiner Festrede betonte der Landrat, dass es die „hohe Kunst des sportlichen Erfolgs“ sei, im entscheidenden Moment punktgenau fit zu sein und die Nerven zu behalten. In eben diesem Moment würden die Sportlerinnen und Sportler über sich hinauswachsen, weswegen diese sich deren Platzierungen und Trophäen mehr als verdient hätten. Wichtig sei auch die Unterstützung der Mitmenschen. Landrat Martin Wolf: „Im entscheidenden Moment ist jeder ganz allein, doch ein großer sportlicher Erfolg ist nur möglich, wenn ein ganzes Team daran arbeitet.“ Er hob in seiner Rede besonders auch die Trainer undBetreuer, die Eltern sowie die Vereinskameraden hervor, die den sportlichen Werdegang der Sportlerinnen und Sportler unterstützen und diesen zu ihrem Erfolg verhelfen. Weiter betonte der Landrat, dass der Sport ein Aushängeschild für die Gemeinden und den Landkreis sei. Er hob hervor, dass sich der Landkreis mit 113 Sportvereinen und über 50.000 Mitgliedern, welche jährlich mehr werden, nicht grundlos als lebendiger, sportfreudiger und sportfreundlicher Landkreis bezeichnen darf. „Und eines sollte nicht vergessen werden: Sport muss vor allem Spaß machen‘“, so der Landrat.Der Sportpreis des Landrats ging in diesem Jahr an Stefan Groll aus Gaden b. Geisenfeld, der im Schießen mit Pistole, Revolver und Gewehr für den SV Flötzinger Löchl e.V. startet und das 11. Jahr in Folge 15-facher Deutscher Meister in verschiedenen Wertungsklassen geworden ist. Martin Wolf: „Ich gratuliere Stefan Groll sehr herzlich und bin überzeugt, dass er ein würdiger Trägerin des Sportpreises 2019 ist.“Hettenshausens zweiter Bürgermeister Wolfgang Hagl und Florian Weiß begrüßten die zahlreichen Sportlerinnen und Sportler ebenfalls sehr herzlich und zollten ihnen Dank und Anerkennung für ihre außerordentlichen Leistungen.BildunterschriftenSportpreis des LandratsDer Sportpreis des Landrats 2019 ging an Stefan Groll (Mitte). Landrat Martin Wolf (li.) und Florian Weiß, Vorsitzender der Sportkommission des Landkreises Pfaffenhofen (re.) gratulierten dazu sehr herzlich.WeltmeisterAusgezeichnet wurden auch Sportlerinnen und Sportler, die 2018 bei Weltmeisterschaften vordere Plätze belegt haben: v.l.n.r.: Landrat Martin Wolf, Florian Weiß, Vorsitzender der Sportkommission des Landkreises, Belinda Bebst, Nils Helsper, Kerstin Midlner, Catrin Recke sowie die beiden stv. Landräte Anton Westner und Josef FinkenzellerFotos: Wohlsperger***Ende des Artikels***