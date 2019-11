Landrat Martin Wolf zeichnet langjähriges ehrenamtliches Engagement aus

Florian Weiß, Vorsitzender der Sportkommission im LandkreisPfaffenhofen, kürzlich für ihre langjährige ehrenamtliche Tätigkeit inSport- und Schützenvereinen ausgezeichnet. Gekommen waren zuder Feierstunde neben den beiden Stellvertretern des Landrats AntonWestner und Josef Finkenzeller die Bürgermeister aus denHeimatgemeinden sowie die Anreger der Ehrung aus den jeweiligenVereinen. „Die heutigen Ehrungen sind ein sichtbares äußeresZeichen des öffentlichen Dankes für hervorragende undaußergewöhnliche Leistungen von Bürgerinnen und Bürgern, die sichuneigennützig in den Dienst eines anderen und der Allgemeinheitstellen“, so Martin Wolf. Die Auszeichnungen würden dieAnwesenden nicht ohne Grund erhalten. Martin Wolf: „Sie gehören zuden Mitmenschen, die sich jahrzehntelang in den Dienst unsererGemeinschaft stellen, ohne besonders hervorgehoben odergewürdigt zu werden. Dieser Beitrag, den Sie und die vielenEhrenamtlichen in unserem Land immer wieder leisten, ist ungemeinwichtig für unsere Gesellschaft.“Durch ihr ehrenamtliches Engagement würden sie dasgesellschaftliche Zusammenleben bereichern und mithelfen, all dasanzupacken, was für unser Zusammenleben dienlich und förderlichist. „Ohne die ehrenamtlich erbrachten Stunden der Vorstände,Kassenwarte, Schriftführer, Abteilungsleiter sowie Sport- undJugendwarte wären die aktiven Sportlerinnen und Sportler nichterfolgreich und es könnte kein funktionierendes Sportvereins- undSchützenvereinsleben bestehen“, so der Landrat. Auch Florian Weißbedankte sich sehr herzlich bei den Geehrten für ihren Einsatz undihr Engagement. Musikalisch umrahmt wurde der Abend von derSchwarzholzbläsergruppe der Stadtkapelle Geisenfeld.Ausgezeichnet wurden im Einzelnen:Erika Schwenderling und Erich Weichenrieder (SportvereinErnsgaden), Josef Schreiner sen. (Pferdefreunde Ernsgaden),Hans-Jürgen Niedermeier (SpVgg Engelbrechtsmünster), JudithRockermeier („Die Klosterjäger“ Geisenfeld), Michael Fath(Schützenverein Edelweiß Oberstimm), Elfriede Heger, OttoSpindler und Josef Huber (Naturfreunde Ortsgruppe Pfaffenhofena.d.Ilm), Johann Hauser, Karl Rabenseifer und Alfred Schwaiger(Schützenverein Freischütz Pörnbach), Gerhard Stanglmayr (TCScheyern), Hermann Pauly (SV Niederlauterbach).Eine besondere Ehrung gab es für Heinz Sommer aus Steinkirchen.Er wurde mit dem Ehrenzeichen des BayerischenMinisterpräsidenten ausgezeichnet. „Schon in jungen Jahren hatHeinz Sommer eine Vorliebe für Kaninchen entwickelt. Bereits mit12 Jahren wurde er Mitglied im Kaninchenzuchtverein Pfaffenhofena.d.Ilm e.V. Seit März 1978 ist er in der Vorstandschaft vertretenund übt das Amt des Kassiers seit nunmehr 42 Jahren vorbildlichund gewissenhaft mit der erforderlichen Fachkompetenz undSouveränität aus“, so Landrat Martin Wolf.