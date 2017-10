Florian Weiß bleibt Vorsitzender der Sportkommission im Kreis Pfaffenhofen

Der alte und auch neue Vorsitzende der Sportkommission des Landkreises Pfaffenhofen heißt Florian Weiß. Auf der letzten Sitzung der Sportkommission bestätigten die Mitglieder unter der Leitung von Gregor Dierl Florian Weiß in seinem Amt – und das für die nächsten vier Jahre. Florian Weiß ist bereits seit 1988 Mitglied der Sportkommission und seit 2008 deren Vorsitzender.Zum Stellvertreter wurde erneut Richard Schnell gewählt, das Amt der Schriftführerin geht wieder an Gerlinde Reisner. Der Stellvertreter des Landrats Anton Westner gratulierte den Wiedergewählten und bedankte sich für die sehr gute Zusammenarbeit.Die Sportkommission berät den Landrat bei der Auswahl der zu ehrenden erfolgreichen Sportlerinnen und Sportler bei der alljährlichen Sportlerehrung des Landkreises, bei der Ehrung für langjährig ehrenamtlich Tätige in Sport- und Schützenvereinen sowie auch bei den entsprechenden Richtlinien.