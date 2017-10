Fit für die Zukunft – Sportkreis Pfaffenhofen wählt neuen Vorstand

Pfaffenhofen. Wichtige Weichenstellungen für die zukünftigen Aufgaben des Bayerischen Landes-Sportverbandes (BLSV): In insgesamt 76 Kreistagen werden derzeit bayernweit die neuen Vorstandschaften sowie Delegierten für die kommenden Bezirkstage und für den Verbandstag gewählt.Darunter auch im Sportkreis Pfaffenhofen und zwar am Samstag, den 28. Oktober 2017 um 10:00 Uhr im Vereinsheim des Fahlenbach.Unter dem Motto „Fit für die Zukunft“ diskutiert der BLSV mit seinen Mitgliedsvereinen über wichtige Zukunftsfragen wie die zunehmende Digitalisierung der Gesellschaft, die Frage nach der Finanzierbarkeit des Sports oder die Stärkung des Ehrenamtes.Darüber und über alle weiteren wichtigen Entwicklungen im organisierten Sport in Bayern informiert BLSV-Präsident Günther Lommer die Delegierten der Sportvereine im Kreis Pfaffenhofen. Dann gibt der Kreisvorstand mit ihrem Vorsitzenden Florian Weiß ihre Tätigkeitsberichte ab und anschließend erfolgt die Wahl des gesamten Kreisvorstandes.Leider ist der Vorstand noch nicht ganz komplett, so dass noch Interessierte und Kandidaten gesucht werden. Wer an einer Mitarbeit auf Verbandsebene, gleich in welcher Funktion, interessiert ist, möge sich vertrauensvoll an Florian Weiß, Tel. 08441.1501 wenden.