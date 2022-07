STG Shadow Dancer - Comeback und Premiere

Am vergangenen Freitag gab es gleich doppelt Anlass zur Freude bei der STG Shadow Dancer: Die Hauptgruppe des Vereins, die Shadow Dancer, konnten nach zwei Jahren Bühnenzwangspause endlich ihr Comeback feiern.



Auch wenn es Corona-bedingt in diesem Jahr nur ein kurzes Showprogramm der Shadow Dancer zu sehen gibt, ist den jungen Tänzerinnen die Freude, endlich wieder vor Publikum tanzen zu können, ins Gesicht geschrieben. Die Mädchen strahlten mit der Sonne, die sich pünktlich zum Auftritt der STG Shadow Dancer blicken ließ, um die Wette. Voller Elan fetzten sie über die Bühne und präsentierten ihre Tanzdarbietung, also ob sie nie pausiert hätten. Schwungvolle Choreographien wechselten sich mit akrobatischen Einlagen ab und die Shadow Dancer zogen das begeisterte Publikum in ihren Bann.Ein weiterer Grund zur Freude war die Premiere der Mini Shadows, die Nachwuchsgruppe der STG Shadow Dancer. 24 Kinder im Alter von 9 – 13 Jahren schwingen seit März bei den Mini Shadows das Tanzbein und begeisterten das Publikum mit ihrem kleinen Tanzprogramm, das sie extra für die Nacht der Kunst und Musik einstudiert haben. Die Minis eroberten die Herzen der Zuschauer im Sturm und ernteten viel Beifall für ihr Bühnen-Debüt.Beide Gruppen der STG Shadow Dancer stecken zur Zeit mitten in den Vorbereitungen für die Saison 2023 und arbeiten mit vollem Eifer an ihren neuen Showprogrammen, die sie pünktlich zum Fasching 2023 präsentieren wollen. Sowohl die Shadow Dancer als auch die Mini Shadows können dann wieder für Veranstaltungen gebucht werden. Auftrittsanfragen nimmt der Verein unter der Tel.-Nr. 0172 / 130 70 24 oder per Mail an info@shadow-dancer.de gerne entgegen.Mädchen ab 15 Jahren, die sich im Showtanz versuchen möchten und in der kommenden Saison mit den Shadow Dancern auf der Bühne stehen wollen, haben jetzt noch die Möglichkeit einzusteigen und sind herzlich zum Schnuppern eingeladen. Vorkenntnisse sind nicht erforderlich. Eine Anmeldung zum Schnuppern ist unter den oben genannten Kontaktdaten möglich.Weitere Infos über die STG Shadow Dancer gibt es auch der Homepage des Vereins unter www.shadow-dancer.de