Kabarett Premiere "Bärige Zeiten"

Seien sie dabei, bei der Premiere von Alexandra Stiglmeier`s neuem Kabarettprogramm „ Bärige Zeiten“. Die Peitinger Kabarettistin und Theaterspielerin durchleuchtet höchst vergnüglich die Widrigkeiten des alltäglichen Lebens.In ihrem neuen Programm geht es um Männlein und Weiblein, um früher und heute und um bärige Zeiten.Denn wenn die Kinder aus dem Haus sind, kann man sich getrost auf einen neuen Lebensabschnitt also auf „Bärige Zeit“ freuen. Wenn da nur nicht plötzlich so viel übrig wäre. Übrige Zeit, übrige Zimmer, a Gulasch, - der Mann. Und so ein Zusammenleben mit dem Mann, allein Zuhaus ist dann doch nicht ganz so bärig wie anfänglich gedacht. Warum sind Mann und Frau bloß soo verschieden? Und dass seit Urzeiten? Da liegt es nahe, dieser Frage einmal so richtig auf den Grund zu gehen, ja einfach mal einzutauchen in die Urzeit selbst oder in die eigene Kindheit. Wie war`s denn früher, bei der Oma und dem Opa? Damals war doch alles noch ganz anders, oder?Und dann sind da ja noch die Strickerdamen, in die, die Stiglmeier dank raffiniert ausgedachten Kostümen oder auch einfach mal nur mit einem Hut ratzfatz hineinschlüpft. Da ist die Sophl, die sich ihren Mann einfach schöntrinkt, die Russin Olga, die den Ihrigen heimlich still und leise im Wertstoffhof entsorgen würde, und die Leni aus dem Allgäu, die mit ihren urkomischen Ideen das Publikum so zum Lachen bringt, dass mit Sicherheit kein Auge trocken bleibt.Ein abwechslungsreicher und kurzweiliger Kabarettabend mit viel Wortwitz, und so richtig zum Lachen!Karten im Vorverkauf gibt es für 12,- Euro Gradraus unter Tel. 0151/65522824 auch per Whatsapp.