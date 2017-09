Wann endlich gibt es in Peine Drive-in-Klassenzimmer ???

Höchste Zeit zu handeln!

Die Mutter hat die Nase voll und will sich nun für den Schutz ihrer Tochter stark machen. Sie verweist dabei auf die amerikanischen Lieblings-Restaurants der Kleinen, wo man nahrhaftes Essen bekommen kann, ohne das Auto zu verlassen; wobei sich auch niemand aufregt, wenn man den Motor mal 10 Minuten am Abholschalter laufen lässt! Nach diesem modernen Muster sollten ihrer Meinung nach die Peiner Schulen umgestaltet werden, damit eine Anlieferung per Auto direkt bis zum Klassenzimmer möglich ist. Die enormen Kosten sind ihr dabei egal, denn schließlich gehe es um das Wohlergehen unserer Kinder und alle Politiker sagen stets. „Kinder sind unsere Zukunft!“Sie will noch dieser Tage eine Unterschriftensammlung für ihr Vorhaben starten und diese dem Schulamt übergeben. Als Belohnung für ihr Durchhaltevermögen wird auch ihre Tochter demnächst das langersehnte Nasen-Piercing bekommen und zu Weihnachten endlich das zweite Smartphone, denn beim alten Gerät ist ständig der Akku leer!