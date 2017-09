Hilfe! Unsere Badeanstalt heißt P3 !

Wow, dachte ich mir, das klingt ja toll; riecht nach ganz großem Kino! Sogleich kamen mir die Bands „U2“ und „UB 40“ in den Sinn bei denen ja klar ist was da gemeint ist, nur dieses „P3“ kann ich einfach nicht aufdröseln!Ich kann nur mutmaßen, das „3“ für englisch „dry“ steht, also „trocken“. Da wären wir dann schon einen Schritt weiter! Aber das verdammte „P“ ist ja noch da! Könnte für „Plansch“ stehen; also zusammen „Plansch trocken“. Aber das klingt irgendwie blöd nach einem Staubbad, oder so.„P“ könnte auch für „Pinkeln“ stehen, also zusammengefasst: „Trocken-Pinkeln“; eine klare Ansage: „Wehe es uriniert jemand ins Becken!!!“Ich glaube die Stadtväter sind viel klüger als ich und haben ganz tief in die Trickkiste gegriffen und das ganze Wortspiel bedeutet schlicht „Peine dry“; wieder eine klare Mahnung an die Badegäste sich dem Alkohol im Kiosk fern zu halten. Oder aber???Ich hab es jetzt! Man sind das Füchse, aber mich legt ihr nicht rein! Ganz klar: „Die haben französische und englische Sprache gemischt, da bin ich mir sicher, denn „Peine“ bedeutet französisch ja „Schmerz“!Also heißt die neue Badeanstalt tatsächlich „Trockener Schmerz“ !!!Ach freue ich mich über diesen schönen Namen, der ja viel besser klingt als z.B. „Rosentherme“ (… wie langweilig !!!).Also nee, ehrlich Leute – Ich bin begeistert!Und ich finde „Trockener Schmerz“ passt auch wirklich richtig gut zu meiner Heimatstadt!!!

*** Noch ein Hinweis für ortsunkundige Nutzer: Ihr erreicht das P3 über A2 oder A39 oder B1 oder B214 oder B6 oder B444; bitte benutzt dazu Euren A1 bis A8, oder gern auch den T1 bis T5 und lasst die B52 im Hangar, denn Wasserbomben sind verboten!