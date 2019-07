Kinder entdecken die Natur: Der Förderverein des Städtischen Kindergartens Parsberg wird mit 1.000 Euro durch die Town & Country Stiftung gefördert

Parsberg : Städtischer Kindergarten Parsberg |

Der Städtische Kindergarten Parsberg legt ganz besonderen Wert auf Nachhaltigkeit im Kita-Alltag. Von der Milch vom regionalen Bio-Bauern zur Vesper, über das Kennenlernen von Lebensräumen einheimischer Tiere, bis hin zum eigenen Anbau von Obst und Gemüse – die Schützlinge des Kindergartens werden schon früh an die Themen Natur und Umweltschutz herangeführt. Für sein bemerkenswertes Engagement für die Bildungsförderung der Kinder des Städtischen Kindergartens Parsberg erhielt der Förderverein eine Spende in Höhe von 1.000 Euro von der Town & Country Stiftung.

Der Städtische Kindergarten Parsberg hat sich zum Ziel gesetzt, schon die Kleinsten für die Themen Natur und Nachhaltigkeit zu sensibilisieren und deutlich zu machen, wie sie selbst im Alltag schon aktiv werden können, um einen großen Beitrag zum Umweltschutz zu leisten. Dabei werden immer wieder Nachhaltigkeitsaspekte in die Tagesabläufe der Kita eingebaut sowie besondere Bildungsmaßnahmen organisiert. Wichtige Bestandteile des Projektes sind so zum Beispiel Naturerlebnistage zu jeder Jahreszeit, Mülltrennung und Müllvermeidung, das Bepflanzen von Hochbeeten oder ressourcenorientiertes Handeln, wie Licht ausschalten und nicht unnötig Wasser verbrauchen, im Alltag.„Die Kinder sollen sich mit der Natur identifizieren und lernen, sie zu respektieren. So trägt das Projekt nicht nur einen Teil zum Umweltschutz bei, sondern bietet den Kindern darüber hinaus vielseitige und spannende Bildungsinhalte in ihrer Kindergartenzeit.", Sabine Nickert, Leiterin des Städtischen Kindergartens Parsberg. Die Förderung der Town & Country Stiftung soll es den Kids ermöglichen auch weiterhin viele lehrreiche Naturerlebnisse zu erfahren und spannende Ausflüge im Auftrag von Nachhaltigkeit und Umweltschutz zu erleben.„Die Unterstützung der Einrichtung eröffnet den Kindern vielseitige Bildungsmöglichkeiten und stärkt gleichzeitig ihren kindlichen Entdeckergeist.", sagte Maximilian Fischer, Botschafter der Town & Country Stiftung, über das Projekt. Die Stiftung unterstützt mit dem Stiftungspreis die wichtige Arbeit und das unermüdliche Engagement aller Mitarbeiter und Ehrenamtlichen des Städtischen Kindergartens Parsberg und des dazugehörigen Fördervereins. Die Übergabe eines symbolischen Schecks fand unter Anwesenheit des 3. Bürgermeisters der Stadt Parsberg, Herrn Hans-Jürgen Hopf, statt.Die Town & Country Stiftung vergibt bereits zum siebten Mal in Folge den Town & Country Stiftungspreis zugunsten von benachteiligten Kindern und Jugendlichen. Der diesjährige Spendentopf beinhaltet Fördermittel in einer Gesamthöhe von fast 600.000 Euro. Bundesweit werden 500 gemeinnützige Einrichtungen und Projekte mit jeweils 1.000 Euro gefördert. Zusätzlich wird ein herausragendes Projekt pro Bundesland mit einem zusätzlichen Förderbetrag von je 5.000 Euro prämiert. Diese finale Auszeichnung findet im Rahmen der Town & Country Stiftungsgala im Herbst 2019 statt.Die Town & Country Stiftung wurde 2009 von Gabriele und Jürgen Dawo gegründet und unterstützt mit dem Stiftungspreis gemeinnützige Einrichtungen, die sich für benachteiligte, kranke und behinderte Kinder und Jugendliche einsetzen. Dank des Engagements der Town & Country Lizenzpartner kann die Stiftung jährlich bedürftige Kinder und Familien fördern und freut sich über weitere Unterstützer.Weitere Informationen zur Town & Country Stiftung finden Sie unter www.tc-stiftung.de