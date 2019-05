DRK Kreisverband Parchim – Werten verpflichtet

Kein reines Geschäftsmodell

Herr Kanert, „Weltrotkreuztag“ – einer der vielen internationalen Gedenktage ohne wirklichen Inhalt?Ich finde nicht. Das Rote Kreuz ist eine Wertegemeinschaft, die gerade in Deutschland flächendeckend präsent und dem Dienst an den Mitmenschen verpflichtet ist. Es ist richtig, sich regelmäßig auch auf diese Werte zu besinnen – gerade in der jetzigen Zeit.Nun, diese Präsenz hat ja nicht jeder ständig und überall vor Augen.Dieses Schicksal teilen wir mit verschiedenen Leistungsangeboten, die größtenteils „ganz normal“ sind. Sie verschicken nicht jeden Tag ein Paket, Sie nutzen nicht jede Bahn- oder Busverbindung und Sie fahren auch nicht die ganze Zeit mit dem Taxi herum. Aber wehe, Sie brauchen einen dieser Dienste……dann erwarte ich, dass diese Angebote verfügbar sind.Genau! Von unseren Leistungen sind die Bürgerinnen und Bürger unseres Kreises lediglich phasenweise betroffen. Den Rettungsdienst lernen sie hoffentlich nur beim Tag der offenen Tür persönlich kennen. Trotzdem erfordern die tragenden Strukturen einen enormen finanziellen und personellen Aufwand. Als reines Geschäftsmodell taugt das nicht – da braucht es schon eine übergeordnete Idee.Aber das DRK macht doch Umsatz damit.Richtig - Umsatz! Da rein und da raus. Dabei entsteht in vielen Bereichen einfach nur „Bereitschaft“, die aber mit Herzblut.Außer im Dienstleistungssektor. Da sich die Ergebnisse ja wohl zähl- und darstellbar.Das bestreite ich auch nicht. Trotzdem gibt es gerade bei unseren Dienstleistungen Bereiche, die Sie unter kaufmännischen Gesichtspunkten besser nicht durchrechnen. Glauben Sie mir, das sind nicht eben wenige! An diesen Stellen greift unsere Mission, unser Selbstverständnis als Säule der Wohlfahrt in der Region. Dafür schaffen wir am Weltrotkreuztag öffentliches Bewusstsein.www.drk-parchim.deWortBild.Kaminski