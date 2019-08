DRK Kreisverband Parchim: Sinn, Fairness und Teamgeist

Deutsches Rotes Kreuz unter den „Arbeitgeber Top Ten“ des Schülerbarometers

Das Trendence Schülerbarometer ermittelt die Schwerpunkte, die Schülerinnen und Schüler bei ihren Entscheidungen für oder gegen mögliche Arbeitgeber setzen. Es ist damit eine Basis für das Azubimarketing und liefert einen umfassenden Überblick über die Attraktivität als Arbeitgeber bei dieser Zielgruppe. Das Trendence Institut in Berlin begleitet Unternehmen bei der Weiterentwicklung ihrer Arbeitgebermarke, etwa durch externes Brand Assessment im Wettbewerbsvergleich oder Anzeigen- und Claimtests. Im diesjährigen Ranking des Schülerbarometers landete das Deutsche Rote Kreuz unter den Top Ten.Der DRK Kreisverband Parchim e.V. ist als Teil des Landkreises mit rund 800 fest angestellten sowie fast 350 ehrenamtlich tätigen Mitarbeitern fest verwurzelt. Das Spektrum des Verbandes reicht von Pflegedienstleistungen über Kinder- und Seniorenbetreuung bis hin zu Rettungsdienst und Schulsozialarbeit. Die Gesamtpalette gliedert sich in insgesamt zwölf Angebote - drei Leistungsbereiche werden dabei von Tochtergesellschaften betreut. Der Kreisverband ist über den Landes- und Bundesverband Teil der internationalen Rotkreuz- und Halbmondbewegung und den Werten dieser Gemeinschaft verpflichtet. Er nimmt Verantwortung wahr: In der Region ist er eine unverzichtbare Säule der Wohlfahrt und gehört zu den größten Arbeitgebern.www.drk-parchim.deWortBild.Kaminski