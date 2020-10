DRK Kreisverband Parchim: Prüfen, Rufen, Drücken!

Studentin mit dringendem Appell



Wencke Behrmann ist alarmiert: „So wünschenswert die Ausstattung des öffentlichen Raumes mit AEDs auch sein mag, im Fall der Fälle ist die technische Ausrüstung nicht die lebensrettende Maßnahme. Hier kommt es auf wenige, notwendige Schritte an: Prüfen, Rufen, Drücken! Der AED ist eine willkommene Ergänzung. Lebensrettend ist aber das schnellstmögliche Eingreifen.“ Tatsächlich weisen Retter, Initiativen und Verbände in steigendem Maße auf die Fälle hin, in denen Ersthelfer - statt zu reanimieren - den nächstverfügbaren AED gesucht haben. Dass bei diesen Suchen nicht wenigstens Notrufe abgesetzt wurden, kam erschwerend dazu. Behrmann: „Dabei läuft in einer solchen Situation die Zeit. Es kommt hier auf das Tempo an.“Wencke Behrmann ist Studentin im Fachbereich Internationale Fachkommunikation an der Hochschule Flensburg. Hier wird technisches Wissen erfasst, strukturiert und für die entsprechenden Zielgruppen aufbereitet. Es handelt sich also um eine Vermittlerposition zwischen Herstellern und Entwicklern auf der einen und Anwendern auf der anderen Seite. Die Fachleute dieses Bereiches sind in beiden Welten zu Hause und sprechen quasi beide spezifischen Sprachen.Der DRK Kreisverband Parchim e.V. ist als Teil des Landkreises mit rund 800 fest angestellten sowie fast 350 ehrenamtlich tätigen Mitarbeitern fest verwurzelt. Das Spektrum des Verbandes reicht von Pflegedienstleistungen über Kinder- und Seniorenbetreuung bis hin zu Rettungsdienst und Schulsozialarbeit. Die Gesamtpalette gliedert sich in insgesamt zwölf Angebote - drei Leistungsbereiche werden dabei von Tochtergesellschaften betreut. Der Kreisverband ist über den Landes- und Bundesverband Teil der internationalen Rotkreuz- und Halbmondbewegung und den Werten dieser Gemeinschaft verpflichtet. Er nimmt Verantwortung wahr: In der Region ist er eine unverzichtbare Säule der Wohlfahrt und gehört zu den größten Arbeitgebern.www.drk-parchim.de/aedWortBild.Kaminski