DRK Kreisverband Parchim: Noch keine Entwarnung!

Notfallzulassung von Corona-Impfstoff in Großbritannien

Anfang November hatten das Mainzer Unternehmen Biontech und sein US-Partnerunternehmen Pfizer als weltweit erste Hersteller bahnbrechende Ergebnisse aus der für eine Zulassung relevanten Studie mit einem Covid-19-Impfstoff veröffentlicht. Für das Produkt ergaben umfangreiche Testreihen nach Unternehmensangaben eine Wirksamkeit, die einen 95-prozentigen Schutz bietet. Die Wirkung sei dabei über alle Altersgruppen und andere demografische Parameter hinweg ähnlich gut. Ernste Nebenwirkungen wurden in den Analysen nicht festgestellt. Kanert: „Doch auch die Briten werden sich auf einen harten Winter ohne schnelle Linderung einstellen müssen. Wir werden dabei zunächst einmal nur zuschauen. Die für uns entscheidende Zulassungsempfehlung der Europäischen Arzneimittelagentur ist erst für Ende Dezember angekündigt!"