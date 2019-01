AMORC Rosenkreuzerische Meditation

Osnabrück : Meditationsraum |

Thema der Meditation:

„Ich bitte um Weisheit aus meinen Lebenserfahrungen.“

Worauf kommt es im Leben überhaupt an? Dieser Frage kann nur in der Stille nachgegangen werden, denn in den hohen Wogen der Außenwelt geht die zarte Stimme der Seele im Lärm der Zeit unter. So ist es in der Tat hilfreich einmal darüber nachzudenken, ob das, was wir über die Sinneserfahrung aufnehmen, lediglich der Befriedigung des äußeren Egos nutzt oder tatsächlich unserer Seelenpersönlichkeit dienlich ist.

Eintritt frei