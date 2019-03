AMORC Gesprächsrunde

Osnabrück : Meditationsraum |

Thema der Gesprächsrunde:

"Doktor Pain stirbt."

Aus dem Leben eines Landarztes. "Ich glaube, die Leute haben mich ganz gern, weil mir nur ein paar Uralte gestorben sind. Ich experimentiere ja prinzipiell nicht und nehme keine Notiz von all dem neuen Zeugs, das angepriesen wird. Was der Mensch braucht, ist gute Verdauung, trockene Füße, guten Schlaf und Kraft, um in unserem Zeitalter zu leben." - sagt ein Landarzt um die Zeit des 2. Weltkrieges.

Eintritt frei!