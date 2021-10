Europatag in Oberursel (2021)

Ein Kuchen wurde in Oberursel nicht angeschnitten, aber es gab wie üblich zahlreiche Stände, an denen man auch Spezialitäten der Partnerstädte probieren konnte. Daneben gab es in der Stadthalle noch die letzte Gelegenheit zum Besuch einer Fotoausstellung, die Bilder aus den Partnerstädten Oberursels zeigte. Ein durchgehendes Bühnenprogramm sorgte dafür, dass es auch beim längeren Verweilen auf dem Fest nicht langweilig wurde. Zum Programm gehörten Musik von verschiedenen Chören und Musikschülern, Tänze, Museumstheater oder ein Bühnenstück, in dem mehrere Schüler sich die Frage stellten, was Europa ist und dabei feststellten, dass man je nach Blickwinkel die unterschiedlichsten Antworten bekommt. Moderiert wurde das Programm von Tim Frühling.Der feuchte Europatag im Hessenpark: https://www.myheimat.de/neu-anspach/kultur/der-feu... Der Hessentag in Oberursel: https://www.myheimat.de/oberursel/gedanken/hessent...