Workshop mit Gayle White Raven aus Kanada 10. bis 12. Dezember 2017Freitag offener AbendSamstag und Sonntag: IntensivworkshopBiographie: Weißer Rabe - Gayle CrosmazGayle ist eine Schamanin aus Kanada, die der Prophezeiung der Rückkehr von White Raven folgt und Hoffnung auf die Welt bringt.Sie hat viele Traditionen in ihrer Blutlinie, die es ihr erlaubt, in die alte Weisheit zu gelangen, indem sie der Geistführung folgt.Als Meistertrommel-Handwerkerin, Lehrerin der Trommelmeditation, hilft sie anderen beim Zugriff auf dieursprüngliche Weisheit der Alten.Jede Person wird sich selbst finden, indem sie mit ihren Vorfahren und der Weisheit verbunden ist,die in ihrer eigenen DNA und ihren höheren Selbst gesperrt ist.Sie reist in viele Teile der Welt, wo sie eingeladen wurde, ihre Lehren und Erfahrungen zu teilen.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Anmeldung unter: sabine@hal-lo.atBitte bei der Anmeldung Telefonnummer angeben, damit ich dich zurueckrufen kann.medicine turtle