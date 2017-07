Nürnberg : Schwitzhütte |

Wir laden dich für das Heilwochenende in der Natur ein.

Ort: in der Nähe von Nürnberg

Datum: 14. Juli 2017 FREITAG um 19.00 Uhr bis

15. Juli 2017 SAMSTAG ca. 19.00 Uhr



bitte melde dich schriftlich unter medturtle@yahoo.com



N E W S L E T T E R * N E W S L E T T E R *

Wir laden dich für das Heilwochenende in der Natur ein.

Ort: in der Nähe von Nürnberg

Datum: 14. Juli 2017 FREITAG um 19.00 Uhr bis

15. Juli 2017 SAMSTAG ca. 19.00 Uhr



bitte melde dich schriftlich unter sabine@hal-lo.at an.



Inline image 1



PROGRAMM:

FREITAG 14. Juli 2017 ab 19.00 Uhr

Native American trommeln und tanzen

Gebetszeremonie und eine Meditation in der Natur draussen



SAMSTAG 15. Juli 2017

Native American Schwitzhütte - Cherokee Tradition

Wir werden über den Weg des Protokolles reden (Lakota Protokoll)

und zeigen euch verschiedene Methoden über den indianischen roten Weg

medturtle@yahoo.com