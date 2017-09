Nürnberg indianer

Der Herbst ist im Anmarsch . . . .Wir laden dich gerne zu unseren Workshops ein.Ort: in der Nähe von NürnbergTermine für den Herbst:Donnerstag 28. September 2017 – Trommeln in der Schwitzhuette ab 19.00 UhrSamstag 7. Oktober 2017 – Schwitzhuette und das Medizinrad ab 14.00 UhrFreitag 27. Oktober 19.00 Uhr bis Samstag 28. Oktober 2017 ca. 19.00 Uhr – Cherokee WeekendEinzeltermine sind auch möglichWer noch mehr Information will, schickt mir eine email an: sabine@hal-lo.at-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------VORANKUENDIGUNGWorkshop mit Gayle White Raven aus Kanada 10. bis 12. Dezember 2017Freitag offener AbendSamstag und Sonntag: IntensivworkshopBiographie: Weißer Rabe - Gayle CrosmazGayle ist eine Schamanin aus Kanada, die der Prophezeiung der Rückkehr von White Raven folgt und Hoffnung auf die Welt bringt.Sie hat viele Traditionen in ihrer Blutlinie, die es ihr erlaubt, in die alte Weisheit zu gelangen, indem sie der Geistführung folgt.Als Meistertrommel-Handwerkerin, Lehrerin der Trommelmeditation, hilft sie anderen beim Zugriff auf dieursprüngliche Weisheit der Alten.Jede Person wird sich selbst finden, indem sie mit ihren Vorfahren und der Weisheit verbunden ist,die in ihrer eigenen DNA und ihren höheren Selbst gesperrt ist.Sie reist in viele Teile der Welt, wo sie eingeladen wurde, ihre Lehren und Erfahrungen zu teilen.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Anmeldung unter: sabine@hal-lo.atBitte bei der Anmeldung Telefonnummer angeben, damit ich dich zurueckrufen kann.Schwitzhütte Inipi Wakan "Medizin Rad"Wir sind ein Teil des Kosmos, ein Teil unserer Erde, und so auch ein Teil des Medizinrades, des Rades des Lebens.Im Medizinrad finden wir uns, unser Wahres Sein, unserer Leben und unsere Lebenswege.Im Medizinrad sehen wir unsere vergangenen Wege, unser Jetzt und unsere möglichen zukünftigen Wege.In einer Medizinradzeremonie erhalten wir Klarheit über mögliche Wege und unsere jetzigen Lebensumstände.Das Medizinrad ist der Kosmos des Lebens. Das Medizinrad enthält die Energie und Kraft allen Lebens.MITBRINGEN:* eure eigene Trommel, Rassel oder Musikinstrument* 1 Handtuch und 1 Badetuch* Fruchtsaft für nach der Schwitzhütte* eure KraftgegenständePreis Euro 50,-Preis Holz 5,-Nach der Schwitzhuette gibt es eine indianische Suppe und wir sitzen noch gemeinsam am Feuer.aho mitakuye oyasinmedicine turtle & sunturtle woman